von Siegfried Kouba

Die Mose-Geschichte wurde im Pfarrzentrum St. Cyriak nach dem Alten Testament in Szene gesetzt. Am Sonntag ging man mit Musik durch die acht Stationen des Bibelgartens. Selma Zähringer als Miriam, assistiert von Marie Therese Feulifack, führte beeindruckend die Gäste.

Biblische Geschichte

Sie erläuterte, wie Mose im Binsenkörbchen gefunden und am Hofe des Pharao aufgenommen wurde. Doch dort erlebte er auch die Not seines Volkes, dem er mit der Flucht durch die Wüste half. Mose stand in direkter Beziehung zu Gott, dem er im brennenden Dornbusch und am Berg Sinai begegnete. Er wollte mit dem Pharao über eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Israeliten reden, doch der wies ihn mehrmals barsch ab. Schließlich gelang die Flucht.

Nach langer Zeit in der Wüste sah Mose das gelobte Land, in das seine Mitmenschen wandern konnten, um „Milch und Honig“ der fruchtbaren Region genießen zu können. Dies wurde in Wort und Bild dargestellt und als Lebensweisheit mitgegeben: Der Mensch muss Durststrecken überwinden, er darf auf Gott vertrauen und hoffnungsvoll sein, um Kraft und Mut zu schöpfen.

Musikalische Reise arrangiert

Die musikalische Reise hatte Flötenlehrerin Ute Kloppert arrangiert und ihre Schülerinnen Sahira Werthmann, Sofia Hall, Judith und Verena Hofmann mitgenommen, die mit Sopran-, ­Alt-, Tenor- und Bassblockflöten gekonnt musizierten.

Triumphierend im Marschtempo erklang die bekannte „Trumpet Voluntary“ von Jeremiah Clarke. Orientalische Klänge führten ins alte Ägypten mit einem traditionellen „Arabischen Tanz“, und die Freude über die gelungene Flucht wurde von den Musikerinnen mit „All Lust und Freud“ von Hans Leo Hassler ausgedrückt.

Wie man trauen und vertrauen kann, das schlug sich in Bachs Choral „Jesu meine Freude“ nieder, und das pharaonische Hofleben wurde tänzerisch inszeniert mit „The King of Fairies“, einem folkloristischen Beitrag aus Irland. Der Jubel des erretteten Volkes wurde mit „Lobe den Herren“ umgesetzt.

Im ersehnten Land erfreute man sich mit einer lebendigen „Rundella“ von Barbara Ertel bei wechselnder Melodieführung. Um die sinnliche Komponente abzurunden, gab es für die Besucher Honigschnitten und einen Becher Milch.