von Siegfried Kouba

Tracking, also das Belegen von Informationen über den Verlauf von Bewegungen, liegt heutzutage im Trend. Der Klassiker unter den Tracking-Apps ist der Schrittzähler. Das Objekt des Monats Mai aus dem Deutschen Uhrenmuseum stellt die ungläubige Frage in den Raum: Fitness-Tracking im 19. Jahrhundert – ging das bereits?

Ähnlich einer Taschenuhr

Schritte konnte man erstaunlicherweise bereits im 19. Jahrhundert zählen. Genutzt wurde hierfür ein Pedometer. Das ausgestellte Gerät wurde wahrscheinlich in England um 1891 gefertigt. Es sieht aus wie eine Taschenuhr und hat ein Ziffernblatt.

Zwölf Meilen ergeben eine Umdrehung

Das Messinstrument zeigt weder Stunden noch Minuten an, sondern die gelaufenen Meilen. Um eine komplette Zeigerumdrehung zu erreichen, müsste man zwölf Meilen gehen. Der Uhrenmuseums-Blog verweist auf einen in der Schweiz patentierten Pedometer, der um 1900 in Frankreich entstand, ausgestattet mit einer großen Hunderter-Skala plus drei kleine Anzeiger mit Tausender-, Zehntausender und Hunderttausender-Skalen.

Befestigt am Hosenbund

Am Pedometer, der am Hosenbund befestigt wurde, konnte die Zahl der Schritte abgelesen werden. Mittlerweile hat der Schrittzähler eine weitgehende soziale Bedeutung und wird nicht nur in Fitness-Trackern gefunden.

Auch in der Tierhaltung genutzt

Auch in der Tierhaltung wird er eingesetzt, um beispielsweise das Bewegungsverhalten von Kühen zu überwachen. So werden Informationen über den Brunstzyklus der Tiere gewonnen, denn brünstige Kühe bewegen sich deutlich mehr als nicht paarungsbereite weibliche Rinder.

Bewegung tut gut

Hier fragt das Museum mit Augenzwinkern: „Wie ist das eigentlich beim Menschen?“ Geraten wird: Kontrollieren Sie doch mal Ihren Fitness-Tracker. Dieses Gerät hat ausgeklügelte Funktionen, zeigt an, wie viel Schritte geleistet wurden, wie lange die Strecke war und ob Stockwerke bewältigt wurden. Denn ob im 19. oder im 21. Jahrhundert: Bewegung tut gut.