von Stefan Heimpel

Ein großes Lob gab es für sieben Jugendliche, die mit viel Energie und Elan während der Osterferien ein Praktikum zur Berufsfindung absolvierten. Bereits zum neunten Mal boten die beiden Firmen Reiner Furtwangen und Rena Gütenbach das gemeinsame Projekt an. Dieses Mal waren sogar sieben der acht Plätze besetzt, wie die Ausbilder zufrieden feststellten.

Jeweils eine Woche lang lernten die Jugendlichen aus Furtwangen und Umgebung die beiden Betriebe näher kennen: Was wird hier hergestellt? Welche Ausbildungsberufe gibt es? Das Ganze wurde mit viel Praxis verbunden. Zum Abschluss des Praktikums trafen sich die Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern bei der Firma Rena zur Zertifikatsübergabe.

Auszubildende werden übernommen

Die Vertreter der beiden Firmen stellten kurz ihre Unternehmen vor. Dabei machten die Ausbilder deutlich, dass in beiden Betrieben vor allem für den Eigenbedarf ausgebildet wird, um also immer auf genügend Facharbeiter zurückgreifen zu können. Das bedeutet, dass nach einer entsprechenden Ausbildung die Azubis normalerweise in den Betrieb übernommen werden.

Die Jugendlichen zeigten in einer gemeinsamen Präsentation die Entwicklung und die Produktion der Betriebe auf. Im zweiten Teil stellten die Jugendlichen den Ablauf ihres Praktikums im Detail vor. Begonnen hatte es bei der Firma Reiner mit einer Lötübung, in deren Folge dann die Platine für das Souvenir dieses Praktikums hergestellt wurde. Denn jeder der Praktikanten bekam am Ende eine LED-Lampe mit farbigem Licht, die sie auch komplett selbst hergestellt hatten. Sie konnten bei Reiner die verschiedenen typischen Schritte in der Produktion wie das Fräsen, Drehen und Bohren kennenlernen.

Auch ein spezielles Reiner-Souvenir wurde mit diesen Techniken angefertigt, ein Stiftehalter. Besonders spannend war die komplette Demontage eines modernen Tintenstrahldrucker-Stempels, der am Ende auch wieder zusammengesetzt werden musste.

Bei der Firma Rena ging es um die verschiedenen Fertigkeiten, um Kunststoffe zu bearbeiten. Hier wurde zuerst ein kleiner Kunststoffkreisel gedreht und eine Gießkanne zusammen geschweißt, bevor die Lampe endgültig montiert wurde. Sogar eine ganz spezielle Eierfärbemaschine, die als kleiner Roboter die Farben selbst mischt, wurde aufgebaut. Als Ergebnis stellten die Jugendlichen fest, dass sie einen sehr guten Einblick in die Firmen und Berufsbilder bekommen hätten.

Zertifikate zum Abschluss

Dabei wurden sie die ganze Zeit über von den Auszubildenden der beiden Betriebe intensiv betreut und angeleitet. Zum Abschluss erhielten sie von den Ausbildern die offiziellen Zertifikate, in denen ihnen dieses Praktikum und dessen Inhalte bescheinigt wurden. Dabei wurde deutlich, dass solche Zertifikate bei einer Bewerbung sehr große Bedeutung haben und deshalb sorgfältig aufbewahrt werden sollten.