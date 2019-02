von SK

Claudia und Carsten Zier blickten beim Neujahrsempfang ihrer Firma in der Pfalz zusammen mit ihren Mitarbeitern auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Gefeiert wurde einen ganzen Tag lang.

Rundgang durch Fertigung

Ein Reisebus brachte die Schwarzwälder nach Offenbach an der Queich, um zu Beginn die Tochter K 2 mit ihren zwei neuen Fertigungslinien zu besichtigen. In Empfang genommen wurden sie vom Offenbacher Betriebsleiter Matthias Heiler. Nach einem ausführlichen und informationsreichen Rundgang durch die Fertigung und einem kleinen Umtrunk begab sich die komplette Mannschaft nach Flemlingen in eine Weinstube, um gemeinsam zu Abend zu essen.

Seit 20 Jahren dabei

Derzeit sind in beiden Firmen 95 Mitarbeiter angestellt. Bei seiner Neujahrsansprache ehrte Carsten Zierdrei für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Jana Loncarevic, Helga Kaiser und Anton Jozic sind seit 20 Jahren für die Firma Zier in Furtwangen im Katzensteig tätig und haben die Firma Udo Zier bei vielen Entwicklungsschritten begleitet. Claudia und Carsten Zier bedankten sich für die gute Zusammenarbeit und überreichten Präsente an die Jubilare.

Erfolgreiches Jahr

Beide Firmen schauen auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück, in dem die Auftragsbücher „pickepacke voll waren“, so Geschäftsführer Carsten Zier. Auch wenn einige Schwierigkeiten überwunden werden mussten, etwa das Hochwasser in Furtwangen im Januar 2018, das der EDV und dem Server gefährlich nahe kam, konnten Meilensteine gesetzt werden.

Neues Versandbüro

In Furtwangen ist ein neues Versandbüro entstanden, die große Hoffläche konnte asphaltiert und fertiggestellt werden, und in der Verpackungsentwicklung wurde ein neuer, größerer Plotter in Betrieb genommen. Bei K 2 in Offenbach gingen zwei neue Fertigungslinien in Betrieb, die auf bedruckte Stanzverpackungen und XXL-Kartonagen ausgerichtet sind.

Zentrale Roboteranlage

Beim Blick in das laufende Jahr 2019 stehen für beide Unternehmen weitere Investitionen und bauliche Maßnahmen an. In Offenbach werden das neue Versandbüro sowie renovierte und sanierte Sanitär- und Sozialräume in Betrieb genommen. Ein großer Schritt in Richtung Industrie 4.0 stehe im Februar bevor, wo ein neuer Fertigwaren-Abtransport installiert wird, welcher vollautomatisch gesteuert wird. Dabei wird eine Roboteranlage zentral für alle Maschinen die Fertigware palettieren. Ebenso soll eine vollautomatische Steuerung der Umreifungsprogramme und für den Pressdruck erfolgen.

Sägehalle kommt weg

In Furtwangen steht die Planung für das Großprojekt „Abriss Sägehalle“ um den Neubau auf der Agenda 2019. Ein weiterer Programmpunkt war ein Quiz mit Fragen rund um Weihnachten und Interna aus beiden Unternehmen, was dem Gewinner-Trio je einen reich gefüllten Korb mit Schwarzwälder Wurstspezialitäten bescherte. Bei Essen und Getränken waren beide Belegschaften untereinander bunt gemischt, und es wurde viel gesprochen und gelacht.