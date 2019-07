von Brigitte Frank-Gauckler

Der Verein „Uhr und Kultur“ muss jetzt ohne die Überschüsse aus der Antikuhrenbörse den Betrieb der Kulturfabrik bestreiten. Die zahlreichen Mitglieder bestätigten bei der Generalversammlung am Montagabend in der Kulturfabrik den Vorstand und stimmten einer Satzungsänderung zu.

Treues Publikum

Vorsitzender Jacques Barthillat zeigte sich zufrieden mit den Besucherzahlen bei den Veranstaltungen der Kulturfabrik. Es gebe einen Stamm an Besuchern aus Furtwangen und Vöhrenbach, doch kämen auch vermehrt Besucher aus Freiburg, Villingen und Donaueschingen. Meist gebe es noch Karten für Veranstaltungen, nur eine Vorstellung 2018 sei restlos ausverkauft gewesen. Kassierer Tilmann Barth stellte ein umfangreiches Zahlenwerk vor, die Kasse schloss mit einem Plus, das jedoch von der Ablöse des Uhrenbörsen-Equipments an die Stadt resultiere.

Uhrenbörse abgegeben

Der Verein „Uhr und Kultur“ gab im Vorjahr die Uhrenbörse als Veranstalter ab. Diese Einnahmen fallen 2019 weg, deshalb seien dringend Spenden, Sponsoren und Mitglieder zu finden, sonst zehre der Verein bald von der Substanz. Derzeit zählt der Verein 110 Mitglieder. Kassenprüferin Ulrike Waldvogel bescheinigte einwandfreie Kassenführung, die Mitglieder entlasteten den Vorstand einstimmig. Als Vertreter der Stadt bescheinigte Manfred Kühne der Kulturfabrik eine tolle Außenwirkung. Das „super Programm“ sei über die Stadt hinaus bekannt, Stadt und Gemeinderat stünden hinter der Einrichtung. Barthillat bat um ein Gespräch mit der Stadt, um manche Dinge zu klären.

Vertrauen in Vorstand

Kühne leitete auch die Wahlen. Für weitere drei Jahre bestätigte die Versammlung Barthillat als Vorsitzenden wie auch Schriftführer Dieter Schneider. Die Beisitzer sind jährlich zu wählen, in ihren Ämtern bestätigt wurden Marianne Dold und Winfried Fandrich. Neue Kassenprüfer sind Manuel Gronert und Harald Beyer. Die Vereinssatzung wurde den gesetzlichen Änderungen angepasst. Neu darin ist die Datenschutz-Grundverordnung aufgenommen und ergänzend auch die Ehrenamtspauschale. Ein Auslagenersatz bis maximal 720 Euro pro Person und Jahr beinhaltet die Pauschale, die jedoch nie voll ausgeschöpft werde, so Schneider.

Günstige Eintrittspreise

Vereinsvorsitzender Jacques Barthillat gab einen Ausblick auf die Kulturfabrik im nächsten Jahr. Dabei hob er vor allem auf die sehr günstigen Preise der hochwertigen Veranstaltungen ab, gleiche Künstler kosteten an anderen Orten teils das Doppelte. Es könne finanziell eng werden, die Miete für die Räume beläuft sich auf bis zu 15 000 Euro im Jahr. Eine Preiserhöhung für Eintrittskarten sei kaum möglich, um die Gäste nicht zu vergraulen.

Nächstes Programm steht

Das Programm für 2020 steht schon, es bietet wieder eine Mischung aus politischem Theater, Musik und Nonsens. Michael Altinger, A-Cappella, Thomas Schreckenberger und das Weihnachtsprogramm mit Irmgard Knef sind dabei einige Höhepunkte. Auch für die „Subbr Schwoba“ am kommenden Freitagabend gibt es noch Karten.