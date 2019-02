von SK

Das Guckloch-Kino zeigt am Donnerstag, 7. Februar, 20 Uhr, den Dokumentarfilm „Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?“. Auf der Suche nach der Antwort zum Filmtitel führt der Dokumentarfilm in einen faszinierenden Mikrokosmos. Bilder von einzigartiger Schönheit zeigen eine archaische Welt mitten im Herzen unserer Zivilisation, die nicht mehr in die heutige Zeit zu passen scheint, obwohl sie jeden unmittelbar umgibt, beschreibt die Produktionsfirma den Inhalt der Dokumentation.

Wie ein spannender Waldspaziergang

Im Film kommen Jäger, Förster, Waldbesitzer, Wildbiologen, Tierschützer, Bauern und Forstbeamte zu Wort – und zu ganz unterschiedlichen Ansichten. Der Film sei wie ein spannender Waldspaziergang, bei dem man unverhofft einer Seite der Natur begegne, die einem sonst verborgen bliebe. Das menschliche Dasein hat das Leben auf der Erde vor allem in den vergangenen 200 Jahren unumkehrbar verändert. Regisseurin Alice Agneskirchner gelang ein Film voll liebevoller Recherche mit Platz für Reflektion, Raum für Diskussion und Beobachtung statt Bewertung. Der Film hat eine Spiellänge von 110 Minuten. Das Guckloch-Kino ist im Postkraftwagenhof, Grieshaberstraße 19a.