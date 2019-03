von Brigitte Frank-Gauckler

„Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern“. Zum Internationalen Tag der Frau veranstaltete das kommunale Guckloch-Kino Furtwangen einen Filmabend. Die Resonanz war sehr erfreulich, der Kinosaal nahezu voll besetzt. Auf Spendenbasis boten die Kinomacher Häppchen und Getränke.

Erlös für Schwimmbad-Karten

Seit 21 Jahren veranstaltet das Guckloch-Kino eine Aktion zum Frauentag, seit fünf Jahren kommt der Erlös Familien und Alleinerziehenden zugute, so Brigitte Frank-Gauckler vom Guckloch bei ihrer Begrüßung. Der Erlös wird in Saisonkarten umgewandelt, diese kann Andrea Klausmann von der Caritas Beratungsstelle Bedürftigen zugute kommen lassen.

Dank für engagierte Arbeit

Frank-Gauckler betonte, dass es einige Familien gebe, die sich Schwimmbad-Besuche nicht leisten könnten. Mit den Saisonkarten hätten sie den Sommer über mehr sinnvolle Freizeitmöglichkeiten, denn ein Urlaub sei meistens auch nicht drin. Sie bedankte sich beim Kinoteam für die engagierte Arbeit – so wie auch Veronika Hollerbach im Namen von Vorstand und Team des Bregtalbads. Beide zeigten sich nach wie vor angetan von der solidarischen Aktion.

Erstmals Feiertag in Berlin

Dass der Frauentag in diesem Jahr erstmals Feiertag in Berlin war, darauf wies die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun hin. Ob das auch in Baden-Württemberg mal so sein werde, sei unklar. Sie lobte die Initiative, solche Filme zu zeigen und Diskussionen anzuregen. „Wir im Westen haben die Pflicht, solche Stimmen zu hören und so gut es geht zu unterstützen“.

Gut besucht ist die Filmveranstaltung zum Frauentag im Guckloch-Kino. Zum Auftakt läuft ein persönlicher und gleichzeitig politischer Film. | Bild: Hübner

Der ausgewählte Film war ein Porträt der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai: Sie setzt sich in ihrer Heimat Pakistan und mittlerweile weltweit für das Recht von Mädchen auf Bildung ein. Wie durch ein Wunder überlebte sie einen Anschlag der Taliban. Der Dokumentarfilm ist sehr persönlich und gleichzeitig auch ein politischer Film.

Bewegend und persönlich

Der bewegende und persönliche Einblick in das Leben der jungen mutigen Frau berührte die Zuschauer. Viele zeigten sich erleichtert, in einem freiheitlichen Staat leben zu dürfen. Manch einer zog die Parallele zu der jungen Klima-Aktivistin Greta Thunberg, die die Bewegung Fridaysforfuture auslöste und es absurd findet, dass Kinder so etwas tun müssen.

Reich gefülltes Angebot

Da das Buffet reichlich gedeckt war, bot sich im Anschluss an die Filmvorführung die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, was auch genutzt wurde. Auch lokale Themen und Problemfelder des ländlichen Raumes wurden diskutiert. Fleißig spendeten die Zuschauer, es kam Geld für bis zu sechs Saisonkarten zusammen.