von Markus Reutter

Eine starke Rauchentwicklung im Parkhaus am Marktplatz in Furtwangen hat am Mittwoch für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Die Ursache für den Qualm bleibt allerdings unklar. Die Polizei vermutet als Grund ein Fahrzeug mit einem defekten Dieselmotor, das bei der Ausfahrt die Tiefgarage verraucht hat.

Passant alarmiert Feuerwehr

Der stinkende Qualm war einem Passanten aufgefallen, der gegen 15.30 Uhr den Notruf absetzte. Zum Einsatzort eilte die Feuerwehr Furtwangen mit 29 Personen und fünf Fahrzeugen, außerdem vor Ort waren das Rote Kreuz und der Polizeiposten Furtwangen.

Die Feuerwehr unter Leitung von Abteilungskommandant Jürgen Scher­zinger versuchte, mit Atemschutz ausgestattet, die Rauchquelle zu finden. Mit der Wärmebildkamera wurden der Heizungskeller und andere Räume im Gebäude untersucht, außerdem die in der Tiefgarage stehenden Autos, jedoch ohne fündig zu werden.

Polizei spricht von Umweltdelikt

Die Polizei vermutet deshalb als Ursache ein defektes Dieselfahrzeug. „Wir stufen das als Umweltdelikt ein“, sagte Polizei-Pressesprecher Dieter Popp. Wobei sich die Suche nach dem Verursacher schwierig gestalte. Glücklicherweise seien keine Personen zu Schaden gekommen.

Grieshaberstraße teilweise gesperrt

Ein Abschnitt der Grieshaberstraße war während des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Die Feuerwehrabteilung hat die Tiefgarage belüftet, damit der Rauch zügig verschwinden konnte.