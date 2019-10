Zum 25. Geburtstag der Fernsehserie „Die Fallers“ zeigt der Südwestrundfunks eindrucksvolle Bilder ihrer Heimat am Sonntag, 6. Oktober, im SWR-Fernsehen. Der Schwarzwald spielt in der Folge „Kutschfahrt“ die Hauptrolle. Spektakuläre Aufnahmen, die mit Kamera­drohnen gemacht wurden, zeigen Deutschlands größtes Mittelgebirge. Gedreht wurde in der Gegend um Kniebis und den Ellbachsee.

Romantischer Tripp verbirgt dunkles Geheimnis

Zu sehen ist die Folge „Kutschfahrt“ am Sonntag ab 19.15 Uhr. Soviel kann schon verraten werden: Bürgermeister Hermann Faller überrascht seine Frau mit einem romantischen Trip im Pferdegespann. Es ist Hermanns Ersatz-Geburtstagsgeschenk für Johanna, die es zuerst kaum glauben kann. Doch dann ist sie begeistert. Allerdings enthüllt die Fahrt ein dunkles ­Geheimnis.