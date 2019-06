von Siegfried Kouba

Mit einem festlichen Hochamt wurde der Pfingstmontag in der Furtwanger Stadtpfarrkirche St. Cyriak gefeiert. Pfarrer Paul Demmelmair wies bei der Begrüßung darauf hin, dass Pfingsten die Zuwendung Gottes zu den Menschen bedeute.

Mit verschiedenen Liedern gestaltete der Kirchenchor den Gottesdienst, der mit einem gesprochenen „Kyrie“ und dem „Komm Heiliger Geist“ von Alan Wilson eröffnet wurde. Beschwingt wiegend wurde zusammen mit der Gemeinde das Gloria mit „Ehre sei Gott in der Höhe“ angestimmt und ein jubelndes „Hallelujah“ erklang in der Vertonung von Colin Mawby.

Schlichter Gesang war mit „Heiliger Geist, du Tröster mein“ von Peter Hurford zu hören und das Sanctus in Form des modern-beschwingten „Heilig, heilig bist Du, Herr“ interpretiert, einschließlich Hosianna von Klaus Lohrbächer. Schreitend, festlich erklang schließlich das „Agnus Dei“ aus der G-Dur-Messe des bayerischen Komponisten Hubert Zaindl, ergänzt mit dem Taizé-Gesang „Veni sanctus spiritus“, wozu Dirigent Frank Rieger farbig registrierte Klänge der Klais-Orgel beisteuerte.

Teils wurden die Gesänge durch die bewährte Organistin Hoon Jeon-Mittermaier begleitet und Kollege Rieger glänzte schließlich mit schmetternden Trompeten, markanten Akkorden und marschmäßiger, triumphaler Interpretation des „Rondo maestoso“ des Regionalkantors Lukas Stollhof. Dafür brandete ihm Beifall entgegen.

In seiner Predigt ging Pfarrer Paul Demmelmair auf das Wirken des Heiligen Geistes am Beispiel des selig und heilig gesprochenen Erzbischofs Oscar Romero in El Salvador ein. Einfache Bauern beschäftigten sich eingehend mit der Bibel, lasen das Johannesevangelium und erkannten im Gespräch die Bedeutung des Heiligen Geistes. Der Bischof war ergriffen, wie die bescheidenen Menschen die Bibel auffassten und verstand die frohe Botschaft neu.

Er begriff, wie die Menschen durch das Wort Gottes gestärkt wurden und dass die Bibel nicht nur eine Sache des Kopfes ist. Der spätere Erzbischof sah, wie der Heilige Geist in den Armen wirkte. Sie hatten Gnadengaben (Charisma) empfangen und wurden Glieder, die zu Jesus Christus gehören. Es gäbe eine Verbundenheit einzelner Personen durch das Wirken Gottes und damit werde die Kirche Gottes ein Leib mit vielen Gliedern.