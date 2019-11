von Christa Hajek

Im „Bachhof„ war kein freier Stuhl mehr zu finden, als die Narrengesellschaft Gütenbach zur Hauptversammlung eingeladen hatte. Die Fasnet 2019 war erfolgreich, auch ohne die Festhalle, wie Vorsitzender Florian Kienzler in seinem Rückblick darlegte. Die Halle wird derzeit saniert und steht erst wieder ab Mai 2020 zur Verfügung.

Bunter Abend nach Neukirch ausquartiert

Der Bunte Abend wurde in die Schwarzwaldhalle Neukirch ausquartiert, ein Shuttlebus sorgte dafür, dass die Narren sicher heim kamen. Dank „eines tollen Helferteams“ und der Unterstützung der Neukircher Narren war der Abend ein voller Erfolg.

Für die Fasnet 2020 ist die gleiche Regelung vorgesehen, teilte Florian Kienzler mit. Auch andere Veranstaltungen wie Jockele-Tauschtag und Schulfasnet mussten umziehen.

Jockele peilen 100-er Marke an

An die Aktivitäten der Jockele erinnerte Fasnetbolizischt Peter Eschle. Beim Fasnetausrufen waren 85 Jockele und vier Plattenwible mit von der Partie, beim Fasnetverbrennen war die Zahl auf 18 Jockele und ein Plattenwible geschrumpft. Er hoffe, die 100er-Marke in der nächsten Fasnet zu knacken, betonte Eschle. Obwohl die Festhalle fehlte, habe man kein Minus eingefahren, erläuterte Andreas Kienzler den Kassenbericht. Bürgermeisterin Lisa Wolber versicherte, dass die Fasnet trotz fehlender Halle sehr schön war. Sie dankte allen, die zusätzliche Arbeit auf sich nahmen.

Florian Kienzler im Amt bestätigt

Rasch wurden die Wahlen abgewickelt. Florian Kienzler wurde im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Die Kasse wird weiter von Andreas Kienzler und Andrea Scherzinger verwaltet. Zu neuen Beisitzern wurden Nick Brischke und Carina Kienzler gewählt.

Der Narrenfahrplan 2020 steht im Wesentlichen fest. Für den bunten Abend haben die Gütenbacher die Neukircher Schwarzwaldhalle am 8. Februar reserviert. Das für den 22. Februar geplante Guggenmusik-Open-Air wird voraussichtlich mit wenigen Kapellen stattfinden. Bisher liegen nur wenige Anmeldungen vor. Am 24. Februar steht der Rosenmendigs-Umzug unter dem Motto: „Ob Landwirt, Schlosser, Lebemann – Giedebach zeigt hitt was es kann“.

Teilnahme am Nachtumzug abgelehnt

Diskutiert wurde noch, ob die Gütenbacher sich am Nachtumzug in Schönenbach beteiligen sollten. Der Vorschlag wurde aber abgelehnt.