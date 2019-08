von Stefan Heimpel

Weithin sichtbar thront auf dem Oberen Bühl über Furtwangen die Fatimakapelle. Jedes Jahr zum Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August rückt sie besonders in den Fokus. Denn am 15. August 1948 wurde die kleine Kapelle feierlich eingeweiht.

Festgottesdienst mit Weißwurstessen

Sie war aufgrund eines Gelübdes aus den Kriegsjahren von den Bürgern als Dank für die Verschonung Furtwangens errichtet worden. Seither ist der Festgottesdienst an Mariä Himmelfahrt bei der Kapelle eine feste Einrichtung. Auch Pfarrer Paul Demmelmair griff diesen Brauch auf und feiert, entsprechendes Wetter vorausgesetzt, an diesem Tag eine Messe bei der Fatimakapelle. Er hat allerdings als Bayer diesen langjährigen Brauch um eine weitere Facette bereichert: Im Anschluss an den Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, serviert die Kolpingfamilie bei der Fatimakapelle für die Gottesdienstbesucher Weißwürste und Brezeln. Auch dieses Angebot wird immer gerne genutzt.

Gelübde wurde schriftlich festgehalten

Anlass für den Bau der Kirche war ein Gelübde aus dem Kriegsjahr 1944. Damals betete die Gemeinde im „gedrängt vollen Gotteshaus“ um Frieden und um den Erhalt der Heimat. Pfarrer Simon gelobte gemeinsam mit der Gemeinde, der Gottesmutter von Fatima ein Heiligtum zu errichten, wenn sie die Stadt vor den Verwüstungen des Krieges bewahrt. Dieses Versprechen wurde auch schriftlich dokumentiert. Nach für Furtwangen sehr bedrohlichen Entwicklungen trat in der Nacht zum 25. April 1945 das unerwartete Ereignis ein: Sämtliche deutsche Truppen rings um die Stadt zogen ab, Furtwangen war gerettet. In der Frühe war Furtwangen frei von Militär, und mittags um 13 Uhr wurde der Ort den schon einrückenden Franzosen kampflos übergeben. Kein Haus wurde vernichtet, kein Furtwanger verlor das Leben. 1947 wurde der Grundstein für die Kapelle gelegt, die 1948 eingeweiht wurde.

Auch in Furtwangen werden beim Festgottesdienst zu Mariä Himmelfahrt bei der Fatimakapelle durch Pfarrer Paul Demmelmair Kräuterbüschel geweiht. | Bild: Stefan Heimpel

Seit dem 7. Jahrhundert feiert die katholische Kirche den 15. August als die Aufnahme Marias in den Himmel. Traditionell werden vor allem im ländlichen Raum Kräuter gesammelt und daraus Büschel gebunden, die an diesem Hochfest geweiht werden. Mit der Kräuterweihe eng verbunden ist die legendäre Grabesöffnung Mariens. Statt des Leichnams fanden die Apostel dort Rosen und Lilien, vor dem Grab wuchsen die Lieblingskräuter der Gottesmutter.

Feste Regeln für Kräuterbüschel

Auch in Furtwangen findet an diesem Festtag im Rahmen des Gottesdienstes die feierliche Kräuterweihe statt. Zahlreiche Gläubige legen dafür einen solchen Bund am Altar nieder. Dabei gibt es nach der Tradition einiges zu beachten. Die Zahl der Kräuter soll „magisch“ sein, mindestens sieben Kräuter müssen gebunden werden. Aber auch neun (drei mal drei), zwölf (für die Apostel) oder gar 77 sind möglich. Nach der Weihe finden die Kräuterbüschel ihren Platz im Haus, meist im sogenannten Herrgottswinkel. Fast jede einzelne Pflanze hat eine bestimmte Bedeutung: Die Mitte bilden stellvertretend für Maria eine Rose oder eine Königskerze sowie eine Lilie für Josef. Traditionell sind es viele weitere Kräuter, die auch häufig heilende Wirkungen haben wie Rosmarin, Wermut, Minze oder Arnika.