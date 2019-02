von Stefan Heimpel

Auch in diesem Jahr waren wieder viele Narren der Einladung von Pfarrer Paul Demmelmair gefolgt, den Schmutzigen Donnerstag in Furtwangen in aller Frühe mit einer „Messe für und mit den Narren“ zu eröffnen.

Pfarrer Demmelmair macht gleich zu Anfang deutlich, dass die Fasnet auch eine wichtige Auszeit für die Menschen sei. In seiner Predigt widmet er sich dem Brexit, dem geplanten Austritt von England aus der Europäischen Union. Es herrsche Unsicherheit, wie es mit Europa weitergehen soll. Es sei bedauerlich, dass hier die Verbundenheit und Freundschaft nicht mehr zählt.

Bei den Fürbitten formulierte Dorothea Nopper ganz spontan noch eine weitere Bitte, welche ihr in den Kopf gekommen sei, als sie die Kirche an diesem Tag betrat. Auch die Gottesdienstbesucher quittierten ihre Bitte dann mit Beifall: „Lass Blumenschmuck in der Kirche neu erblühen oder schicke uns wenigstens eine neue Blumenfrau!“

Musikalisch umrahmt und unterstützt wurde der Gottesdienst vom Chorisma-Chor. Organistin Isabella Heimpel eröffnete die Messe mit dem Narrenmarsch und endete mit dem Badnerlied, das die Gottesdienstbesucher begeistert mitsangen, wobei sie auch diese musikalische Gestaltung mit viel Beifall quittierten.

Anschließend ging es weiter zum gemeinsamen Frühstück im Altenheim. Zunftmeister Dirk Friese bedankte sich bei Pfarrer Paul Demmelmair für die „richtig schöne“ Messe und überreichte ihm als kleinen Dank eine Bodenwälder-Kachel. Roland Wehrle hatte eine kurze Büttenrede vorbereitet, in der es vor allem um den „barocken Oberbayern“ Demmelmair ging, der manchmal in ein Fettnäpfchen tappe und vielleicht lieber Zimmermann geworden wäre.