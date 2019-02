von SK

Außergewöhnliches Engagement eines Fußballers für die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe: Der Fußballer Kai Brünker von Drittligist SG Sonnenhof Großaspach engagiert sich in Kooperation mit der Hilfsorganisation „Wir helfen Kindern“ der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG aus Villingen, seit Jahren für die Katharinenhöhe. Nun hatte der einst beim FC 08 Villingen groß gewordene Fußballer wieder für eine Aktion geworben und so 500 Euro gesammelt. Aber diese Spende ist nur eine von vielen ähnlichen Aktionen. Besonders erfolgreich war eine Aktion 2016, bei der 6000 Euro für die Katharinenhöhe zusammenkamen.

Übergeben wurde diese Spende durch die ehrenamtlichen Botschafter von WHK, Marina Marfing, Freundin des aktiven Fußballers, sowie Heiko Frisch. Kai Brünker selbst konnte wegen seines Trainings bei der Spendenübergabe nicht anwesend sein. In dieser Saison spielt er wieder in Deutschland, nachdem er eine Saison bei einem Club in England gespielt hatte.

Klinikverwaltungsleiterin Ilona Kollum hob in diesem Zusammenhang hervor, dass die Villinger Organisation schon seit fast fünf Jahren regelmäßig die Katharinenhöhe unterstütze und verschiedene Anschaffungen in den Kindergruppen wie ein Wandsteckbrett für den Flohzirkus oder Therapiematerial für die Einzelförderung finanziert habe. Auch die aktuelle Spende werde wieder in den Kindergruppen eingesetzt.