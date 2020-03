von Siegfried Kouba

Veränderte Situationen verlangen neue Visionen. In Zeiten der Corona-Krise sind alle gesellschaftlichen Formationen gefordert. Daher fand zum ersten Mal eine Andacht auf der Kirchentreppe der evangelischen Melanchthon-Kirche statt. Künftig soll jeden Mittwoch um 18 Uhr eine kleine religiöse Feier per Video aufgezeichnet und per Internet verbreitet werden.

Seelsorgerische Herzenangelegenheit

Im persönlichen Gespräch mit Pfarrer Lutz Bauer und dem Prädikanten Peter Baake wurde rasch deutlich: Es handelt sich um eine seelsorgerische Herzensangelegenheit. Angesichts der Veränderungen fragte man sich, welche Möglichkeiten bleiben. Stück für Stück wurde alles konkreter. Der Kontakt zu den Gemeindegliedern soll aufrecht erhalten bleiben. Dabei werden moderne, mediale Mittel eingesetzt. Das Versammlungsverbot, nachdem auch keine Gottesdienste gefeiert werden dürfen, werde so akzeptiert. Sie können das aktive Gemeindeleben zwar beeinträchtigen, aber nicht lahmlegen. Der christliche Gemeinschaftsgedanke bleibt, sind sich die Verantwortlichen sicher.

Unkonventionelle Feier

Ähnlich des Speakers Corners im Londoner Hyde Park soll relativ unkonventionell eine religiöse Feier entstehen. Pfarrer Bauer kann sich durchaus vorstellen, dass nicht nur die amtlichen Prediger die Andacht halten, sondern sich auch andere Gemeindeglieder einbringen, um lebendige Gemeinde zu praktizieren.

Er ist Prädikant und Ideengeber zu einer Veranstaltungsserie, die jeden Mittwoch erfolgen soll: Ohne Publikum hält Peter Baake die Andacht. | Bild: Siegfried Kouba

Natürlich muss ein gewisser Rahmen eingehalten werden, und Peter Baake gelang am Mittwoch eine gekonnte, liturgisch ansprechende Sinngestaltung mit Abendgebet des vierten Psalms, Vaterunser und dem Lied „Abend ward, bald kommt die Nacht“ sowie mit einem umfassenden Fürbittengebet und einer theologischen Betrachtung.

Zugrunde lag die Tageslosung nach Jesaja nah dem ersten Petrusbrief. Es ging um die Machtfrage, nicht um eine politische, sondern um eine höhere Ebene über den Menschen. Corona solle nicht zum Missionsinstrument der Kirche werden, sondern einladen, auf Vertrauen und Hoffnung zu setzen.

Die Kanzel in der evangelischen Melanchthon-Kirche ist noch ein Rest der Erstausstattung. Momentan ist sie verwaist. | Bild: Siegfried Kouba

Die Jesajaworte „Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden“ wurden gesprochen zum Gottesvolk in Judäa, dem die assyrische Weltmacht gegenüber stand. Warnungen aus Politik, Wirtschaft und der göttlichen Propheten wurden in den Wind geschlagen. Die Jetztzeit lebe in vergleichbarer Situation mit Störungen, Fragen und Ungewissheiten. Gefordert sei Demut und soziale Kompetenz mit christlicher Ausstrahlung, die auf Glauben, Vertrauen und Hoffnung setze.

Pfarrer Lutz Bauer zeichnete die abendliche Feier in einem Videostreifen auf, der unter dem Stichwort Ekibreg im Internet aufgerufen werden kann. Eindringliche Fürbitten sprach Baake für den Frieden, auf Gesundheit und Hoffnung, auf Miteinander und Freundschaft, Glauben und Vertrauen. Besonders schloss er Verantwortungsträger und die in Medizin und Pflege tätigen Menschen ein.

Tägliches Abendglockenläuten

Eine weitere, ökumenische Neuerung gibt es mit einem täglichen Abendglockenläuten um 19.30 Uhr, an dem sich die alt-katholische und die evangelischen Kirchengemeinden beteiligen. Gleiches geschieht bei den katholischen Pfarrgemeinden der Region je nach örtlicher Gepflogenheit.