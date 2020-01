von Siegfried Kouba

Einen Markstein setzte der Förderverein des FC 04 Gütenbach mit seiner Versammlung im Neukircher „Hirschen“. Reinhold Eschle gab sein Amt als Vorsitzender des Fördervereins FC 04 nach acht Jahren ab. Die durch die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Wolber geleiteten Wahlen brachte daraufhin Veränderungen: neuer Vorsitzender ist Mario Dold. Kassierer bleibt Maximilian Faller, erster Beisitzer wird Michael Grieshaber, und neuer Kassenprüfer ist Philipp Eschle.

Der verdiente Fußballer bewies mit seiner Erfolgsbilanz Reinhold Eschle, dass der FC 04 beachtliche Summen vom Förderverein erhielt und sich beim erfolgreichen Mai-Hock einsetzte und ins Finanztor beim Oktoberfest traf. Veranstaltungserlöse, Mitgliederbeiträge und Spenden flossen in Spielbetrieb und Jugendarbeit. Über 100 Mitglieder seien Garanten für regelmäßige Einnahmen. Daher plädierte Eschle für weitere, intensive Mitgliederwerbung.

Signal des Überdenkens

Hoffnung werde auf sportliche Erfolge, mehr Nachwuchs und den Aufstieg in die Kreisliga A gesetzt, denn damit würden auch Zuschauerzahlen und Einkünfte steigen. Positiv sei die derzeitige Lage der Saison. Eschle sandte ein Signal des Überdenkens an den FC, der ein neues Sportheim für 300 000 Euro erstellen will. Schließlich dankte der Vorsitzende allen Mitwirkenden und Sponsoren und setzte auf gute Zeiten.

„Es stimmt alles“

Eine stolze Bilanz konnte Kassierer Maximilian Faller mit seinem Bericht vorweisen und bekam von den Prüfern Kai Wursthorn und Tobias Faller bescheinigt: „Es stimmt alles.“ Wursthorn schlug eine Christbaumentsorgung vor, um weitere Mittel an Land zu ziehen.

Problemlos konnte Bürgermeisterin Lisa Wolber die Entlastung des Vorstands des Fördervereins feststellen. Sie dankte dem Gründungsmitglied und Vorsitzenden Reinhold Eschle für seinen langjährigen Einsatz und seine Förderung des Sports und des Vereinslebens. Ein gutes Zeichen sei, dass für die Nachfolge Eschles gesorgt wurde. Hoffnung gibt es auch für die Festhalle, die am 16. Mai eingeweiht wird.

Wunderbares Spiel

Auf intensive sportliche Maßnahmen und Ergebnisse wartet Spielausschuss-Vorsitzender Sebastian Weiß. Ein „wunderbares Spiel“ wurde gegen Wolterdingen gewonnen, doch zum Aufstieg reichte es nicht. Starke Zugänge werden momentan nicht erwartet, doch mit gutem Training durch Rene Kaltenbach bestehen beste Aussichten, die Kreisliga A zu erreichen. Man sei gut aufgestellt und konnte zwei Torjäger zurückholen.

Vorsitzender Michael Eschle betonte Gemeinsames und Einigkeit zwischen FC 04 und dem Förderverein in sportlicher und finanzieller Hinsicht: „Wir werden große Taten wie in früheren Jahren voranbringen.“