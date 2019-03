von Stefan Heimpel

Die CDU Furtwangen hat als zweite Partei nach der unabhängigen Liste (UL) ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl im Mai gekürt. Auf der Wahlliste stehen 18 Kandidaten. Es waren aber mehrere Wahlgänge nötig, um die Liste festzulegen. Spitzenkandidatin ist, sehr zur Freude von Versammlungsleiter Klaus Panther, Christine Trenkle – und damit erstmals eine Frau.

Geleitet wurde die Versammlung vom Ehrenvorsitzenden des CDU-Kreisverbandes, Klaus Panther. Im Vorfeld hatte man 18 Kandidaten gefunden. In der Versammlung einigte man sich darauf, diese Kandidaten auf einer Liste alphabetisch zu ordnen.

17 Parteimitglieder dabei

Bei der anschließenden Wahl konnten die 17 anwesenden Partei-Mitglieder zwischen neun und 18 Stimmen vergeben. Nur dadurch konnte die Stimmenzahl der Kandidaten modifiziert und damit eine Reihenfolge festgelegt werden. Die Reihenfolge auf der Liste ist zwar nicht entscheidend für den Einzug in den Gemeinderat, hat aber erfahrungsgemäß einen relativ großen Einfluss.

Christine Trenkle bekommt die meisten Stimmen

Bereits im ersten Wahlgang erhielt Christine Trenkle dabei die meisten Stimmen und wurde klar auf den ersten Listenplatz gewählt. Die nächsten vier Kandidaten auf der Liste etwa folgten mit der gleichen Stimmenanzahl, sodass wie bei mehreren weiteren Plätzen noch eine Stichwahl notwendig wurde.

Fünf von bislang sieben Gemeinderäten kandidieren wieder

Sehr zufrieden zeigte sich Klaus Panther, dass die Mitglieder entsprechend seinem Appell die beiden Kandidatinnen Christine Trenkle und Natalie Stefan-Pfaff, die vom Alphabet her fast am Ende der Liste waren, an die Spitze der CDU-Liste setzten. Von den bisherigen sieben Gemeinderäten der CDU kandidieren wieder Dirk Ebeling, Manfred Kühne, Thomas Riesle, Stefan Schonhardt und Christine Trenkle.