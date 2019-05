von SK

Beim Weißen Sonntag wurden in Schönenbach sieben Erstkommunikanten aus Schönenbach und Rohrbach von Pfarrer Martin Schäuble am Kindergarten abgeholt und zusammen mit dem Musikverein zur Kirche geleitet. Der Musikverein übernahm auch einen Teil der Gestaltung des Gottesdienstes. In seiner Predigt versuchte Pfarrer Schäuble den Kindern Christus als Quelle des Lebens zu vermitteln. Hier gehe es nicht nur um lebensnotwendiges Trinkwasser, sondern um das Wasser und das Brot des Lebens. Im Bild Pfarrer Martin Schäuble (von links) mit den sieben Erstkommunikanten aus Schönenbach und Rohrbach sowie Selma Zähringer und Dorothea Nopper, die die Kommunion-Vorbereitung durchgeführt hatten.