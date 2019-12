von Stefan Heimpel

Parallel zum Barbaramarkt hatte am Wochenende der Modelleisenbahnclub Oberes Bregtal (MECOB) zu seiner Ausstellung in seine Räume in der Friedrichschule eingeladen.

Eisenbahnen in verschiedenen Größen

Die Eisenbahnen in den verschiedenen Größen lockten wieder eine ganze Reihe von Besuchern in die Vereinsräume. Jeweils zur Ausstellung im Advent bietet der MECOB dabei auch noch einen Basar an, wo Besucher günstig verschiedene Bauteile und Modelle für das Modelleisenbahn-Hobby erwerben können.

Kinder den Zugang zum Modellbahn-Hobby ermöglichen

Denn der Verein sieht es als eine wichtige Aufgabe an, dieses Hobby zu pflegen und auch die weitere Vorbereitung zu unterstützen. Auch in der Satzung, so Vorsitzender Manfred Kühne, sei festgeschrieben, dass der Verein hier einen sozialen Auftrag hat, gerade auch Kinder an die Technik heranzuführen. Schon seit Jahren gibt es hier Kooperationen mit den Schulen und Kindergärten. Bereits mehrfach erhielten Kindergärten Modellbahnen.

Geschenke für Schulen und Kindergärten

Auch die Autorennbahnen, die für das Laternen-Event der Rotarier bereitstanden, werden nun an Schulen und Kindergärten übergeben werden.

Großes Interesse bei den Schulkindern

Ein ganz besonderes Engagement pflegt der MECOB dabei mit der Friedrichschule, wie Rektorin Cornelia Jauch dankbar feststellte. Schon seit mehreren Jahren gibt es hier eine Modellbahn-Arbeitsgemeinschaft, die bei den Kindern sehr beliebt ist. Wegen der großen Nachfrage (bis zu 30 Kinder) müssen hier häufig auch die Gruppen geteilt werden. Auch für den MECOB bedeutet dies natürlich einen entsprechenden Aufwand, am Werktag-Nachmittag genügend Helfer zu finden, die hier den Kindern den Spaß an den Modellbahnen vermitteln.

Von ganz klein bis richtig groß

Ausgestellt war wieder einmal eine umfangreiche Anlage in der kleinsten Spurweite, der Spur Z, wo gleich mehrere Züge unterwegs waren. Ein Blickfang ist ebenfalls jeweils die große Spur I mit ihren großen Modellen und den dampfenden Lokomotiven. Und nicht zuletzt konnte man sehen, wie die neue Modellbahn-Anlage im klassischen Maßstab H0 langsam Form annimmt.

Eigentliche Anlage entsteht nach und nach

Das Untergeschoss mit einem Schatten-Bahnhof, wo Züge bereitgestellt werden können, ist bereits fertig. Darüber entsteht nun nach und nach die eigentliche Modellbahn-Anlage. Erste Teile sind bereits fertiggestellt wie beispielsweise ein großer Bahnhof.

Viel Arbeit nötig

Aber noch wartet viel Arbeit auf die Vereinsmitglieder. Doch auf jeden Fall rollten schon die ersten Züge und beeindruckten die Besucher. Nicht zuletzt sorgte der MECOB natürlich auch wieder für die Bewirtung der Besucher unter anderem mit Kaffee und Kuchen für einen gewlungenen Ausflugstag.