von Stefan Heimpel

Ein besonderes Einkaufserlebnis wollte der Furtwanger Einzelhandel seinen Kunden am Freitagabend bieten: Es gab ein Oster-Night-Shopping mit verlängerten Öffnungszeiten und weiteren Aktionen in den beteiligten Geschäften.

Händler ziehen positive Bilanz

Die Bilanz der Einzelhändler nach diesem Abend war durchweg positiv. In allen Geschäften war ein reger Betrieb festzustellen. So meinte auch Gerhard Herth von der gleichnamigen Parfümerie, dass man einen solch regen Betrieb an einem Freitagabend bisher noch nie erleben konnte. Für die Besucher in den Geschäften gab es hier auch das eine oder spezielle Angebot.

Rege Nachfrage gab es am Abend in den verschiedenen teilnehmenden Geschäften, auch bei Optik Rutschmann. | Bild: Stefan Heimpel

Ein großer Osterhase fehlt

Auch die Vorsitzende des VdU, Bettina Rutschmann, zeigte sich zufrieden mit der Resonanz, auch von ihren Kollegen habe es positive Rückmeldungen gegeben. Ebenso erfreulich sei es, dass beispielsweise die rechtzeitig für diese Aktion im ganzen Stadtgebiet aufgestellten bunten Hasen aus Holz häufig noch einmal speziell dekoriert wurden. Einer habe allerdings einen speziellen Liebhaber gefunden: Er wurde mitsamt des Ständers einfach mitgenommen. Ebenso gut kam offensichtlich die Stempelaktion an, denn viele Besucher waren mit ihrer Stempelkarte von Geschäft zu Geschäft unterwegs. Die Verlosung der verschiedenen Preise der teilnehmenden Händler findet am kommenden Mittwoch um 18 Uhr bei Optik Rutschmann statt.

Vorlesestunde

Eine besondere Aktion gab es schließlich in Morys Hofbuchhandlung. Hier waren die älteren Kinder des Kindergartens Maria Goretti in der Lindenstraße zu einer Vorlese-Stunde eingeladen. Zusammen mit ihren Erzieherinnen konnten sie sich erst einmal ganz gemütlich in der Buchhandlung umsehen und entdecken, was es hier für schöne Bücher gibt. Und schließlich wurde auch noch von den Erzieherinnen vorgelesen, nicht zuletzt, um den Kindern die Freude am Buch zu vermitteln.