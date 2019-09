von Stefan Heimpel

Bei entsprechender warmer Witterung, spätestens im kommenden Frühjahr, wird der Furtwanger Wasserspielplatz beim Rathaus wieder geöffnet. Das kündigte Bürgermeister Josef Herdner im Gemeinderat an. Im Sommer war der Platz sicherheitshalber geschlossen worden, weil bei einer Wasserprobe im Mai hier Keime gefunden worden waren. Dieses Wasser entsprach damit nicht der Trinkwasserverordnung.

Dabei hatte man die Vermutung, dass bei einem solchen Wasserspielplatz diese Verordnung eingehalten werden muss. Sicherheitshalber hatte deshalb die Stadt dann den Wasserspielplatz gesperrt, weil sich die Frage der Sicherheit und der Haftung stellte. Eine entsprechende Anfrage wurde daraufhin an das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis gerichtet: Wie soll die Stadt mit diesem Problem umgehen? Unter welchen Bedingungen kann der Wasserspielplatz genutzt werden?

Badewasser reicht

Das Gesundheitsamt beschäftigte sich mit dieser Frage, auch im Blick auf andere Wasserspielplätze in der Region. Das Amt teilte der Stadtverwaltung mit, dass bei diesem Wasserspielplatz an der Breg, also einem fließenden Gewässer, nicht die strenge Trinkwasserverordnung angewendet werden müsse, sondern die Vorgaben der Badewasser-Verordnung gelten. Auch dann sind bestimmte maximale Keimzahlen vorgeschrieben, das Gewässer muss also regelmäßig überprüft werden.

Problemlose Werte

Eine zweite Probe des Wassers aus der Breg im Sommer ergab wiederum Werte, die problemlos der Badewasserverordnung entsprechen. Aber es müsse sichergestellt sein, dass dieses Wasser nicht mit Trinkwasser verwechselt wird. Auch künftig, so Bürgermeister Josef Herdner, werde man etwa zweimal im Verlauf des Sommers die Wasserqualität prüfen. Es sei aber einleuchtend, dass das Wasser in einem Bach oder auch in einem See keine Trinkwasser-Qualität haben kann, aber natürlich trotzdem von Badegästen jeden Alters genutzt wird.

Am Eingang des Wasserspielplatzes gibt es von Anfang an bereits einen Hinweis, dass das hier verwendete Wasser aus der Breg kein Trinkwasser ist. Sicherheitshalber werde man aber auch an einzelnen Spielgeräten, beispielsweise der Pumpe, ebenfalls einen solchen Hinweis anbringen. Der Wasserspielplatz könne somit wieder geöffnet werden. Ob er in diesem Herbst noch einmal geöffnet wird, so Bürgermeister Herdner in einem Gespräch, hängt wesentlich von der Witterung ab.