von SK

„Ariane Faller und Mateusz Budasz sind schon längst nicht mehr nur in Furtwangen ein Begriff. Das Künstlerpaar machte sich mit seinen Werken einen Namen weit über die Stadtgrenzen hinaus“, ist auf der Homepage der Stadt Furtwangen zu lesen.

Nach zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland wurden die Künstler nun vom Kunstverein Nürtingen eingeladen, ihre Arbeiten zu präsentieren. Vernissage war am 4. April.

Unter dem Titel „powerplant“ thematisieren Faller und Budasz in einer ortsbezogenen Installation, die unter anderem auf vorgefundene Materialien wie Galeriesockel, Holzbalken und Paletten zurückgreift, Architektur, Geschichte und Atmosphäre des Ausstellungsraumes.

Seit 2003 in Furtwangen

Ariane Faller, geboren 1978 in Furtwangen, und Mateusz Budasz, geboren 1979 in Poznan / Polen, lernten sich während ihres Studiums an der Freiburger Außenstelle der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe kennen und arbeiten seit 2003 gemeinsam in Furtwangen. Die hauptsächlichen Ausgangspunkte ihrer Interaktionen sind ihre beiden, zunächst unabhängigen, bildnerischen Systeme, die sie auf unterschiedliche Weise – oft auch durch die Verwendung vermeintlicher Fremdmaterialien – zu raumgreifenden Installationen verknüpfen.

In ihrer Arbeit begreifen sie nicht nur Farbe und Linie als Bildgegenstand, sondern das Bild selbst. Ihre modularen Bildkörper entstehen im Bewusstsein des ursprünglichen Tafelbildes. Durch deren Vernetzung miteinander, mit Gegenständen des alltäglichen Lebens und nicht zuletzt mit dem Raum selbst, versuchen sie, Zusammenhänge zu erkennen, logisch herzuleiten und unmittelbar umzusetzen.

Integrierte Fotografien – maßgebliche Elemente ihrer aktuellsten Arbeiten – sind Projektionsflächen für reale und assoziative Wirklichkeiten, Bruchstücke persönlicher Erinnerungen und Relikte flüchtiger Momente.