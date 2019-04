von Stefan Heimpel

Zum „Oster-Night-Shopping“ lädt der Furtwanger Einzelhandel im Verein der Unternehmer (VdU) am Freitag, 12. April, ein mit verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr. Aktionen in den einzelnen Geschäften und ein gemeinsames Gewinnspiel mit interessanten Preisen kennzeichnen diesen Aktionstag. „Oster-Night-Shopping – Furtwanger Einkaufsnacht mit Gewinnspiel“ überschreibt der VdU diesen Einkaufsabend, zu dem eine ganze Reihe örtlicher Geschäfte einladen.

Der Einzelhandel lädt zum ausgiebigen Bummeln, Freunde treffen und Spaß haben ein. Es ist ein weiterer Versuch, den Einkaufsbummel in Furtwangen interessant zu gestalten. Unterstützung leistet Christine Dorer von der Stadtverwaltung. An diesem Einkaufstag gibt es bereits tagsüber bis in den Abend hinein ganz unterschiedliche Aktionen vom Sonderangebot bis zum Häppchen.

Oster-Lesung für Kindergartenkinder

Eine besondere Aktion bietet Morys Hofbuchhandlung: eine spezielle Oster-Lesung für die Kindergartenkinder. Die Vorschüler des Kindergartens Maria Goretti sind an diesem Tag zu Gast in Morys Hofbuchhandlung. In Kooperation mit der Buchhandlung haben sich die Erzieherinnen Bücher ausgesucht, aus denen sie den Kindern vorlesen und damit auch das Interesse an Büchern wecken wollen.

Mit Stempelkarte auf Tour

Eine weitere Aktion des VdU an diesem Freitag ist ein Gewinnspiel. In allen 13 beteiligten Geschäften erhält man an diesem Tag eine Stempelkarte. Und nun gilt es, auf Tour durch die Furtwanger Geschäftswelt zu gehen. Denn man braucht auf dieser Stempelkarte die Stempel aller beteiligten Geschäfte.

Keineswegs, so macht der Einzelhandel deutlich, sollen die Besucher dabei sich verpflichtet fühlen, sich genauer umzusehen oder gar einzukaufen. Andererseits ist eine solche Tour auch eine gute Gelegenheit, einmal Geschäfte zu besuchen und hier ganz unverbindlich das Angebot zu studieren, das man sonst nicht so gut kennt.

17. April Abgabetermin

Wenn dann alle 13 Stempel gesammelt sind, dann kann man diese Teilnahmekarten abgeben. Spätester Termin für die Abgabe ist Mittwoch, 17. April. Denn an diesem Abend werden unter allen Teilnehmern die entsprechenden Preise verlost.

Hauptpreis ist ein City-Gutschein im Wert von 100 Euro, dazu kommen weitere wertvolle Sachpreise. „Fragen Sie am 12. April gleich im ersten Geschäft nach der Stempelkarte und schon kann der Spaß beginnen“, so der VdU. Und nicht zuletzt gibt es einen optischen Hinweis bereits vor den Geschäften, wer an dieser Aktion teilnimmt: Denn der VdU stellt im Stadtgebiet große bunte Osterhasen aus Holz auf.

Osterhasen als Wegweiser

Hergestellt werden die Figuren von der Schreinerei Müller, Farben-Gruber stellt die Farben zur Verfügung. Und bemalt werden die Hasen in diesen Tagen von der Werkstatt der Bregtalschule, so dass sie dann rechtzeitig vor dem Einkaufstag vor den Geschäften und auch noch an einigen anderen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt werden. Dieser Schmuck für die Zeit vor Ostern soll dann auch in den kommenden Jahren immer wieder verwendet werden.