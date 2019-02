von Stefan Heimpel

Furtwangen – Tolle Stimmung herrschte einmal mehr beim Frauenkaffee der Alte Jungfere im Café "Mayerhöfer". Neben Vorträgen und Schunkelrunden gab es eine besondere Einlage anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Gruppe.

Schon eine lange Tradition hat der Frauenkaffee der Alte Jungfere am Mittwoch vor dem schmutzigen Donnerstag. In bewährter Art sorgte Helmut Winterhalder für die musikalische Unterhaltung der Damen in ihren klassischen Gewändern. Das Café war bis auf den letzten Platz besetzt und die Stimmung war hervorragend. Verschiedene Damen hatten auch etwas fürs Programm vorbereitet.

So gab es eine historische Büttenrede über die Vorbereitungen für diesen Nachmittag, damals noch im Laden von Gerlinde Koch. Oder es gab Gesangsdarbietungen kleiner Chöre. So wurde von Sängerinnen die Torte „Aber bitte mit Sahne“ besungen, alle mit einer Kirschtorte auf dem Kopf.

Diese Närrinnen wünschen sich für ihren schönen Garten einen kleinen Gartenzwerg. | Bild: Stefan Heimpel

Oder es ging um den kleinen Gartenzwerg für den kleinen Garten. Und schließlich gab es Besuch der Führung der Narrenzunft Furtwangen aus Anlass des 35-jährigen Jubiläums der Alte Jungfere. Zunftmeister Dirk Friese überreichte eine Jubiläumstorte, die dann auch gleich verzehrt wurde. Außerdem hatte er für jedes Mitglied der Gruppe eine Rose dabei. Und an der Rose hing das Faksimile eines historischen Anmeldeformulars für Alte Jungfere.

Anmeldung für Stadtschachteln

Originell war der Inhalt: Die Anmeldung richtet sich an die Spättlebuebe Furtwangen, so der damalige Name der Narrenzunft. Anmelden konnte man sich hier für die Gruppen Hexen, Spättle, Narrenbaumsetzer und alte Jüngere. Allerdings hatten diese auf dem Formular noch einen anderen Namen, der an diesem Nachmittag für viel Heiterkeit sorgte: Stadtschachteln.