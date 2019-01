von SK

„Auf den Spuren der Inkas“ lautete das Motto in der Festhalle Furtwangen. Zusammen mit der VHS präsentierten die beiden Weltenbummler Ute Müller und Herbert Ganter ihre neue Multimediashow. Nachdem sie bereits 2016 für eine volle Festhalle gesorgt hatten mit ihrem Abenteuerbericht über Patagonien, war auch dieses Mal die Halle voll. Vorab unterhielten Philipp Müller und Johanna Racky die Gäste mit Musik.

Spenden für Schulprojekt in Malawi

Nach der Begrüßung durch Karin Kretschmer von der VHS stellte Philipp Müller sein Sozialprojekt „Schule in Malawi“ vor, dem die Spenden und ein Teil der Einnahmen zugutekommen. Danach wurden die Besucher auf eine spannende Reise entführt. Der legendäre Inkatrail zum Machu Picchu, die Urus auf ihren schwimmenden Inseln auf dem Titikakasee, die strickenden Männer von Takile und die Menschen in Okola standen im ersten Teil im Fokus.

Nach der Pause wurden die Besucher in den bolivianischen Dschungel, in eine der höchst gelegenen Städte, La Paz, und in die größte Salzwüste Südamerikas, die Salar de Uyuni, geführt. Danach ging es über 5000 Meter hinaus in die Hochebene Boliviens, um dort farbenfrohe Lagunen mit Pelikanen zu bestaunen.

Farbenprächtige Bilder

Atemberaubende Landschaften, beeindruckende Menschen und spannende Geschichten setzten Ute Müller und Herbert Ganter mit farbenprächtigen Bildern, Videos und Musik in Szene und ernteten dafür von den Besuchern viel Beifall.