von Jürgen Liebau

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Museumsgasthaus Arche sowie in die Pizzeria Europa eingebrochen. Die Polizei bestätigte entsprechende Informationen unserer Zeitung. Zudem wurden zwei weitere Einbruchsversuche im Stadtgebiet bekannt.

Geldkassette von der Wand gerissen

In der „Arche“ rissen die Täter eine etwa 30 mal 30 Zentimeter große Geldkassette an sich, die an der Wand befestigt war. Zudem entstand weiterer Sachschaden an der Tür. Nach Polizeiangaben sollen sich in der Kassette etwa 300 Euro befunden haben. Die Tat muss sich zwischen 17 Uhr am Freitag und 8.30 Uhr am Samstag ereignet haben, so eine Polizeisprecherin. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Pizzeria Europa. Dort wurden die Täter, die es wahrscheinlich auf Bargeld abgesehen hatten, nicht fündig. Sie ließen aber ein paar Flaschen Wein mitgehen.

An den Türen gescheitert

Keinen Erfolg hatten die Täter im benachbarten Fitnessstudio Beri. Sie scheiterten bereits an der Tür. Ebenfalls Sachschaden an einer Tür gab es im Tenniszentrum. Dort gelang es den Tätern allerdings auch nicht, in das Gebäude einzudringen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt der Polizeiposten Furtwangen unter der Telefonnummer (07723) 929 480 entgegen.