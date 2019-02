von Stefan Heimpel

Zu umfangreichen Diskussionen im Furtwanger Gemeinderat führte ein Antrag an die Straßenverkehrsbehörde, probeweise zur Verkehrsberuhigung rund um die Innenstadt eine Einbahnregelung für zwei Jahre einzuführen: zuerst ein Jahr für Lastwagen und danach bei Erfolg auch für Autos.

In Klausur gegangen

Florian Krentel vom Fachbüro Fichtner in Freiburg stellte im Gemeinderat die Überlegungen vor, die nach Vorberatungen in der Klausurtagung des Gemeinderats im Sommer vorgelegt wurden. Bereits jetzt, so Krentel, bestehe eine Einbahn-Regelung im Bereich der Bismarck- und Friedrichstraße. Dieses Modell soll nun rund um die Innenstadt erweitert werden. Es sei besonders kritisch, dass sowohl im vorderen Bereich der Bismarck- wie in der Wilhelmstraße auf beiden Seiten Einzelhandelsgeschäfte zu finden seien, in der Wilhelmstraße kann außerdem noch geparkt werden. „Dadurch ist ein Begegnungsverkehr, gerade auch mit dem Schwerlastverkehr, nur schwierig möglich, auch die Fußgänger im Randbereich sind relativ eingeschränkt.“

Mehrere Möglichkeiten

Um den Verkehrsfluss zu verbessern, gäbe es mehrere Möglichkeiten, man habe sich für die Einbahn-Regelung entschieden. Sie soll im ersten Jahr nur für Lastwagen ab 3,5 Tonnen gelten. Doch gibt es zwei Varianten: Man könnte nur die Wilhelmstraße in Richtung Süd/Gütenbach zur Einbahnstraße für Lkw machen, der Lkw-Verkehr würde dann über die Südtangente und Allmendstraße umgeleitet. Auf der Allmendstraße würde dies aber zu einer deutlichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens führen, da die Lkw von Triberg Richtung Vöhrenbach weiterhin hier fahren würden.

Besonders kritische Stelle

Eine besonders kritische Stelle dabei sei die Einmündung der Kreuzer- in die Grieshaberstraße. Schon jetzt sei hier ein reibungsloser Begegnungsverkehr zwischen Lastwagen nicht möglich. Sie müssen entweder vorausschauend vor der Ecke warten oder über die Gehwege ausweichen. Daher war man sich im Rat gleich einig, dass diese Variante nicht sinnvoll sei.

Bei der anderen Variante wird gleichzeitig die Allmendstraße für den Lkw-Verkehr zur Einbahnstraße in Richtung Triberg. Künftig müssen also Lkw, Kleintransporter und Busse aus Richtung Triberg alle über die Wilhelmstraße fahren und können erst über die Südtangente Richtung Vöhrenbach abbiegen. Aus Richtung Gütenbach kommend führt der Verkehr Richtung Triberg zuerst über die Südtangente und dann über die Allmendstraße.

Mahler-Straße ungeeignet

Ein weiterer kritischer Punkt war die Überlegung von Florian Krentel, den Schwerverkehr über die Weibert-Mahler-Straße Richtung Südtangente zu führen. Hier waren sich die Gemeinderäte sehr schnell einig, dass diese Lösung nicht sinnvoll sei. Die Kreuzungen, sowohl mit der Südtangente wie mit der Bregstraße, seien für diese Lkw-Führung nicht geeignet. Die Lkw müssten bis zur Ampelanlage Bregstraße/Südtangente geführt werden und können erst dort Richtung Vöhrenbach abbiegen.

Freie Fahrt für Lieferanten

In diesem Zusammenhang wurde von Franz Sauter (CDU) der Lieferverkehr angesprochen. Hier sollte nach Meinung von Florian Krentel ein Zusatzschild „Anlieger frei“ montiert werden, um den Lieferverkehr trotzdem zu ermöglichen. Ulrich Mescheder (UL) machte deutlich, dass eine Verkehrsberuhigung in der Stadt gewollt sei und man daher um eine Verlegung des Verkehrs in andere Bereiche nicht herumkomme. Gleichzeitig sieht er es aber als kritisch an, ob die Lkw-Fahrer aus Richtung Gütenbach die neue Verkehrsführung über die Südtangente verstünden, gerade auch mit Blick auf das Navigationsgerät. Sie würden in die Bregstraße Richtung Innenstadt fahren und hätten kaum noch Möglichkeit zu wenden. Auf Anfrage von Georg Herth (FWV) räumte Florian Krentel ein, dass ihm ein ähnliches Beispiel einer Einbahnregelung rund um die Stadt nur für Lkw, von Georg Herth unter diesen Umständen als exotisch bezeichnet, nicht bekannt sei.

Nach 20 Jahren mutig handeln

Thomas Riesle (CDU) machte allerdings deutlich: Seit mehr als 20 Jahren werde eine Verkehrsberuhigung für die Innenstadt diskutiert, jetzt solle man den Mut haben, es zu probieren. Dieser einjährige Probebetrieb werde, so Florian Krentel, genau beobachtet und ausgewertet, um über das weitere Vorgehen zu diskutieren. Wenn sich diese Umleitung für Lastwagen bewähre, werde man im zweiten Jahr des Versuchs die Einbahnstraßenregelung auch auf Autos ausdehnen. Wilhelmstraße und Allmendstraße wären dann richtige Einbahnstraßen. Am Ende der zwei Jahre könne man aufgrund der Erfahrungen und Messungen entscheiden, wie man weitermachen möchte.

Behörde muss noch zustimmen

Der Gemeinderat stimmte einstimmig diesem zweijährigen Versuch zu. Nun muss diese neue Verkehrsführung bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt werden, die auch noch einmal die Gegebenheiten prüfen wird, bevor sie eventuell grünes Licht gibt.