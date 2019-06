von Andreas Trenkle

Großen Zulauf hatte einmal mehr der Mühlentag in Linach. Trotz der angekündigten größeren Niederschläge blieb der Regen aus oder hielt sich in Grenzen. So konnte den ganzen Tag die 1715 erbaute Mühle des Hinterbauernhofs besichtigt werden.

Auskunft an der 1993 renovierten Mühle erteilte Hinterhofbauer Stefan Braun sowie der Altbauer Roman Braun. Die Niederschläge der vergangenen Tage ermöglichte es, dass die mit Wasser betriebene Mühle laufen konnte.

Doch gegen Spätnachmittag musste Roman Braun mal zum wassergebenden Weiher, um die Mühle abzuschalten. Er machte hier dann einfach das Sperrwerk zu. „Wenn ich die jetzt weiter laufen lasse, dann haben die Fische von meinem Sohn bald kein Wasser mehr“, so Roman Braun.

Parallel zum Mühlentag bewirtete die Feuerwehr Linach die Besucher im benachbarten Gemeindehaus. Bedingt durch die schlechten Wettervorhersagen war anfangs nur daran gedacht, im Gemeindehaus zu bewirten. Doch waren später angesichts des niederschlagfreien Wetters auch Besucher auf den Garnituren vor dem Gemeindehaus anzutreffen.

Zufrieden zeigte sich Kommandant Reinhard Dotter. Lief doch alles wie am Schnürchen. Fast eine Punktlandung gab es bei den Pommes. Gerade mal zwei Schalen waren zum Feierabend noch da. Die wurden einfach verschenkt und dann hieß es: Ausverkauft.