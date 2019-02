von Siegfried Kouba

Reiseziel Pakistan? Das war der Titel eines Vortrags von Kordula und Richard Kugele. Das Fragezeichen kam nicht von ungefähr. Pakistan, zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland, ist in der öffentlichen Meinung mit negativen Vorzeichen belegt. Damit räumten die Referenten beim Verein für Kunst und Kultur im Keller auf und berichteten von freundlichen Menschen, interessanten Begegnungen, treu sorgenden Führern, alter Kultur, wilder Landschaft und modern aufstrebenden Millionenstädten. Viele Besucher kam in den Rösslekeller, Stühle mussten zusätzlich aufgestellt werden. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Bürgerstiftung.

Vielfältige Eindrücke

Die Eindrücke der zweistündigen Veranstaltung waren vielfältig und teils überwältigend. Pakistan mit rund 200 Millionen Einwohnern blieb vom internationalen Tourismus bislang verschont, was den archaischen Charakter des Landes erhält. Aber die Einwohner baten: „Berichtet doch über unser Land, wie ihr es erlebt habt“. Die Reise deckte das Indus-Gebiet, Baltistan im Karakorum, die Grenzregion zu China, Khamjerab-Pass, Giltis im Kashmir, Hindukusch, die Metropole Islamabad und die Großstadt Karatschi mit ihren fast 15 Millionen Einwohnern ab. Religiöse Orte wurden angesteuert. Man sah Buddha-Reliefs, Hindu-Zeugnisse, schamanischen Ahnenkult, besondere Bestattungsformen, moderne Moscheen und elegante Privathäuser.

Zwischen Luxusvilla und Geröllpiste

Angenehm war die Begegnung mit schiitischen Ismailiten, die in der Aga-Khan-Stiftung Bildung suchen. Frauen führen ein aufgeklärtes Leben. Daneben besuchte man alte und neuere königliche Paläste, Unterkünfte vom Zelt bis zur Luxusvilla und erlebte geteerte Straßen wie den Karakorum Highway und Geröllpisten mit Bergrutschen, die das Umsteigen auf andere Fahrzeuge erforderten. Wirtschaftliche Aspekte erfuhr man vom selbst gebauten Motor bis zum Top-Wasserkraftwerk. Fröhliche Tänze, Truck-Art und koloniale Reste mit Polo-Plätzen standen neben einem Treffen mit Forstleuten.

Blick zum Nanga Parbat

Etwas Besonderes waren die Erlebnisse in freier Natur mit grünen Tälern, alpinen Pflanzen, blauem Himmel, Regengüssen und imposanten Bergaufstiegen. Sportlich und mutig musste man die abenteuerlichen Hängebrücken über den Hunza bewältigen, und Kondition war bei der mehrtägigen Wanderung über den Riesengletscher Snow Lake mit glatten Flächen und tiefen Spalten gefragt. Traumhaft waren die „Fairy Meadows“, der Blick zum Nanga Parbat oder der Marmorberg. Die Kulinarik reichte vom einfachen Reisgericht, Ziegenfleisch, über Aprikosen, Äpfel, Fritten, Yak-Fleisch bis hin zur exklusiven Tafel mit orientalischen Genüssen.