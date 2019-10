Am Donnerstag, 17. Oktober, hält Florian Wolf in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen einen Vortrag über „Das Universum, die Stringtheorie und das Sumpfland“.

Der Vortrag beginnt um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17 am Campus Furtwangen, Unterallmendstraße 21. Der Eintritt ist frei.

Das Universum wächst immer schneller

Unser Universum wächst und wächst – und das immer schneller. Als treibende Kraft wird eine geheimnisvolle Form von „dunkler“ Energie vermutet. Auch im sehr frühen Universum, beim Urknall, gab es eine Phase der beschleunigten Ausdehnung: die kosmische Inflation.

In beiden Phasen spielt die Stringtheorie eine wichtige Rolle. Sie vereint die Quantenmechanik -Physik auf Teilchenebene – und die Relativitätstheorie – Physik auf größten Skalen – als Quantengravitation.

Sumpfland bietet neue Erklärungen

Damit sollte die Stringtheorie die beschleunigte Ausdehnung erklären können. Allerdings treten in allen bisherigen Modellen unerwartete Probleme auf, die mit den grundlegenden Annahmen zur Quantengravitation zu tun haben.

Neue Erklärungen verspricht das „Sumpfland“: Mit diesem eigenwilligen Begriff beschreiben Physiker neue Vermutungen und Ausblicke für die Stringtheorie, die Florian Wolf gemeinsam diskutieren möchte.

Promotion am Max-Planck-Institut

Wolf, Jahrgang 1989 und geboren im niederbayerischen Straubing, studierte Physik an der LMU München und der University of California, Davis, in den USA. Vor allem die theoretische Physik begeisterte ihn, weshalb er sich für eine Promotion in der Stringtheorie am Max-Planck-Institut für Physik in München entschied.

Nach kurzem Forschungsaufenthalt in Madrid beendete er 2018 erfolgreich seine Promotion und beschäftigt sich derzeit mit neuen Herausforderungen in der Finanzbranche. Begeisterter Physiker ist er aber immer noch.