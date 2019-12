von Siegfried Kouba

In unterschiedlichen Feiern begingen Christen der evangelischen Kirchengemeinde Oberes Bregtal den Heiligen Abend. In Gütenbach dürfte es wegen räumlicher Veränderungen das letzte Mal gewesen sein, dass der Gottesdienst dort stattfand.

Familiengottesdienste gut besucht

Viel Aufmerksamkeit erfuhren die Familiengottesdienste in der Melanchthon-Kirche Furtwangen und der Christus-Kirche in Vöhrenbach, in deren Mittelpunkt das Spiel „Wenn die Krippe lebendig wird“ stand. Pfarrer Lutz Bauer deutete daraus Weihnachten als Fest der Liebe Gottes zu den Menschen, die in jedem Haus, in jeder Familie und in jedem Menschen lebendig werden will.

Publikumsnahe Gestaltung

Plastisch gestalteten Benjamin, Dominik, Hannah, Marleen und Maximilian Goldmann, Sonja und Simon Link, Tobias Markon, Ida Plötz, Urs Tolksdorf sowie Amy, Cornelia und Tammy Schäfer das Krippenspiel. In Vöhrenbach sorgten Bärbel, Hans, Inge und Sebastian Kern, Richard und Thomas Scheffler und Elisabeth Sander für eine ansprechende, publikumsnahe Gestaltung.

Lieder begleiten die Inszenierung

Die Geschichte begann in einer Familie, die ihre häusliche Krippe gestaltet. Damit wurde das ganze Geschehen in Gang gesetzt. Die Geschichte von Maria und Joseph, ihre vergebliche Herbergssuche auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem, vom Verkündigungsengel, von der Geburt des Kindes und den Hirten, die die frohe Botschaft weitergaben, wurde erzählt. Lieder wie „Tochter Zion“, „Zu Bethlehem geboren“, „Kommet ihr Hirten“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ begleiteten die sinnfällige Inszenierung.

Gekonnte Arrangements

Prädikantin Gabriele Sander-Bauer betonte: „Mit Jesus wurde Gott Mensch“ und Unvorstellbares, wie die Engel, könnten wahr werden, genau so wie der lebendige Gott in den Herzen lebendig werden könne. Der Gottesdienst wurde mit Musik der BregBrassBuebe umrahmt, die auch die Gemeindegesänge wie „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ mit gekonnten Arrangements begleiteten.

Gedichte und Biblisches verwoben

Eine Besonderheit stellte die poetische Christmette in der Melanchthon-Kirche dar, orientiert an den Johannes-Worten: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit“. Pfarrer Lutz Bauer und Ehefrau Gabriele Sander-Bauer, verknüpften Gedanken zu Weihnachten mit einer ganzen Palette von Gedichten von Alkuin, Matthias Claudius, über Heinz Ehrhardt, bis Mascha Kaleko und Hermann Hesse.

Musikalischer Leitfaden war „Fröhlich soll mein Herze springen“ des Theologen Paul Gerhardt (1607-1676), der trotz Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges und persönlicher Schicksalsschläge von positiver, glaubensüberzeugter Lebenseinstellung geprägt war. An der Orgel begleitete Ilse Stöckl.