Furtwangen – 39 Jahre lang unterrichtete Claus-Volker Müller Bildende Kunst und Religion am Furtwangen. Der Kunsterzieher und Lehrer für Religion und Ethik verbrachte sein gesamtes berufliches Leben am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule in Furtwangen. Jetzt wurde er laut einer Mitteilung der Schule in den Ruhestand verabschiedet.

Wie wenige andere Lehrer hätte er das schulische Leben über Jahrzehnte hinweg geprägt und fand dabei stets Erfüllung und Freude bei seinem unterrichtlichen Wirken, teilt die Schule mit. Vornehmlich an der Realschule, aber regelmäßig auch am Gymnasium tätig, konnte er seine Schüler bis zuletzt für künstlerische Gestaltungsprozesse und für das Nachdenken über grundlegende Fragen des Menschseins begeistern.

Unvergessen blieben auch zahlreiche außerunterrichtliche Aktivitäten vom Vertrauenslehrer über den Bau von Schneeskulpturen beim Wintersporttag bis hin zur hochprofessionellen Gestaltung von Bühnenbildern bei zwei großen Musical-Aufführungen am OHG: der Kätz-Produktion von 1992 und dem von Rolf Langenbach komponierten Musical Relationship von 2001, für das er futuristische Lichtkonsolen und einen aufwändigen Wasservorhang konzipierte.

Müller hätte zu den begnadeten Pädagogengehört, die der ständige Kontakt zu jungen Menschen nicht aufreibt, sondern jung und neugierig hält, so dass er glaubwürdig bei seinen Schülern die Neugierde auf das Leben wecken konnte – was die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen ist.

Gleichzeitig mit seiner Unterrichtstätigkeit beendet Müller seine nebenberufliche Tätigkeit als Leiter des Hanhart-Kunstprojektes in Gütenbach. Auch hier war über viele Jahre spürbar, dass ein ideenreicher vielseitig interessierter Zeitgenosse mit großer Lust an Projekten arbeitete, die dem Publikum – wie seinen Schülern – wiederum Lust auf ihr eigenes „Projekt Leben“ machten.

