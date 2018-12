von Marc Eich

Der Geschichts- und Heimatverein (GHV) hat die mittlerweile 47. Ausgabe des Furtwanger „Heimatblättli“ herausgebracht – dieses Mal stehen insbesondere Jubiläen und Jahrestage im Mittelpunkt.

Da wäre zum einen das 40-jährige Bestehen des Herausgebers – denn am 4. Juni 1978 hatte sich der Geschichts- und Heimatverein im Ochsenstüble gegründet. Der damalige Bürgermeister Adolf Herb bot sich hierbei als Vorsitzender an, sodass die Gründung – obwohl das damalige Treffen eigentlich als Infoveranstaltung geplant war – überraschend vollzogen werden konnte. Zwar soll erst 2028, zum 50-Jährigen des GHV, eine „richtige Vereinschronik“ herausgegeben werden, doch schon im aktuellen „Blättli“ gibt Gerhard Buchmann einen Überblick über die Entwicklungen des Vereins.

Sein Redaktionskollege und Layouter Gerhard Dilger hat Wissenswertes über die Fatima-Kapelle zusammengetragen, die vor 70 Jahren, zu Mariä Himmelfahrt 1948, eingeweiht wurde. Dabei geht es auch darum, wie es zu der Kapelle kam, die in malerischer Lage über der Stadt thront.

Nicht fehlen darf in den Mitteilungen des Geschichts- und Heimatvereins natürlich das große Jubiläum der Stadtkapelle Furtwangen, die im Mai 2018 das ihr 150-jähriges Bestehen ausgiebig gefeiert hatte.

Das Jahr 2018 ist jedoch ebenfalls das Jahr, in dem an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gedacht wurde. Wie der Vorsitzende Gerhard Buchmann im Vorwort berichtet, habe Bernhard Uttenweiler die Aufzeichnungen und Fotografien seines Vaters Hugo zur Verfügung gestellt – entstanden ist daraus ein eindrückliches Kriegstagebuch, das den Schrecken der damaligen Zeit und die Strapazen der Soldaten näher bringt. Das Heimatblättli kostet sieben Euro und ist in Morys Hofbuchhandlung, der Papeterie Besenfelder sowie dem Alle-Welt-Laden erhältlich.

Wer das 88 Seiten starke Heft zugeschickt bekommen möchte, kann sich an Josef Ganter (E-Mail: retnag@web.de) wenden.