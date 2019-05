von Stefan Heimpel

Als vielfältig aktiv zeigte sich einmal mehr die Gemeinschaft der Eigenheimer Neukirch im Verband Wohneigentum. In vielfältiger Weise unterstützt der Verein seine Mitglieder rund um Haus und Hof. Bei den bei der Hauptversammlung anstehenden Neuwahlen gab es keine Veränderungen. Bestätigt wurden Kassiererin Christine Lay-Kammerer, Gerätewart Dieter Kammerer sowie die Beisitzer Wolfgang Ganter und Manfred Rombach. Gemeinschaftsleiter Gerhard Biesemann konnte Roswitha Schirmaier für 25 Jahre Mitgliedschaft ehren.

Verkaufsmarkt und Feuerlöscher-Prüfung

Schriftführerin Carmen Dorer berichtete über weitere Aktivitäten. So gab es für sie viel Arbeit mit Schulung und Überarbeitung der Unterlagen im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung. Ganz besonders wies Carmen Dorer darauf hin, dass bei einem Wechsel der Eigentümer des Hauses der Verband Wohneigentum unbedingt informiert werden muss. Die mit der Mitgliedschaft verbundenen Versicherungen verlieren sonst ihre Gültigkeit. Für das laufende Jahr geplant ist wieder ein Verkaufsabend mit speziellen Angeboten für die Eigenheimer im oberen Bregtal im Raiffeisenmarkt in Furtwangen, ebenso soll es im Herbst wieder eine Feuerlöscher-Prüfung geben.

Viele Geräte stehen parat

Gerätewart Dieter Kammerer berichtete über die Nutzung der vereinseigenen Gerätschaften durch die Mitglieder. Vor allem der Vertikutierer und die Kreissäge werden regelmäßig genutzt. Angesprochen wurde auch die gut funktionierende Kooperation zwischen den Eigenheimern in Furtwangen und Neukirch bei der Geräte-Nutzung der beiden Vereine.

Jetzt 126 Eigenheimer dabei

Kassiererin Christine Lay-Kammerer berichtete über eine weitere Steigerung der Mitgliederzahl auf nun 126 Eigenheimer in Neukirch. Erstmals seit vielen Jahren gab es wieder ein kleines Minus in der Kasse, allerdings nur bedingt durch die Anschaffung eines neuen Vertikutierers.

Grundsteuer sorgt für Stirnrunzeln

Bürgermeister Josef Herdner zeigte sich bei seinem Grußwort einmal mehr beeindruckt von dem breiten Angebot des Vereins. Ein kritisches Thema, so Herdner, sei die Grundsteuer. Es werde zwar davon gesprochen, dass diese durch die neuen Regelungen nicht teurer werden soll. Er habe aber Bedenken, dass sich die Länder nicht einigen und jedes dann eine eigene Regelung erstellt. Unter anderem bedeute es vor Ort, dass die Gutachterausschüsse neu organisiert werden müssen, was für die Stadt deutliche Mehrkosten bedeute, die wieder umgelegt werden müssten.

Öl-Bestellung ändert sich

Ein Grußwort kam auch vom Vorsitzenden der Furtwanger Eigenheimer, Ralph Weißer, auch in seiner Funktion als Vize-Vorsitzender im Bezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg des Verbandes Wohneigentum. Vor allem berichtete er über Änderungen bei der Heizölbestellung über den Verein. Die bisher übliche Preisbindung der Lieferanten für mehrere Monate als Angebot für die Eigenheimer sei nicht mehr möglich. In diesem Jahr wurden 212 000 Liter Öl für die Eigenheimer in Furtwangen, Neukirch und Gütenbach bestellt. Der Lieferant garantiert den Mitgliedern aber einen Heizölpreis, der drei Cent unter dem Tagespreis liegt.