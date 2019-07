von Stefan Heimpel

„An der großen Zahl von Medaillen sieht man auch in diesem Jahr wieder, wie bewegt Furtwangen ist“, so Bürgermeister Josef Herdner bei der Sportlerehrung der Stadt Furtwangen. 64 Sportler konnten nach herausragenden Leistungen in diesem Jahr wieder mit der Sportlerplakette der Stadt Furtwangen in Bronze, Silber oder gar Gold ausgezeichnet werden. Die Stadt hatte dazu in das Skiinternat eingeladen.

Umrahmt wurde die Feier durch Layos und Julia Müller sowie Rolf Langenbach von der Jugendmusikschule Furtwangen. Ihnen galt ein Dank von Bürgermeister Josef Herdner ebenso wie den Landfrauen Oberes Bregtal für das reichhaltige Buffet sowie Christa Schmid und Gerhard Geiger von der Hausleitung der Skiinternats mit ihrem Jugendgästehaus für die Gastfreundschaft.

Die Sportler hätten mit ihren Erfolgen den Namen der Stadt Furtwangen nicht nur in der Region, sondern in ganz Baden-Württemberg, Deutschland, Europa und sogar in der Welt immer wieder bekannt gemacht. Für dieses Engagement gelte ihnen ein besonderer Dank.

Dabei sei es auch wieder auffällig, dass es bei den geehrten viele „Wiederholungstäter“ gibt, die bereits bis zu 15 mal eine solche Sportlerplakette erhalten haben. Aber jede einzelne dieser Medaillen sei für den Sportler mit einer eigenen Geschichte und Erlebnissen rund um die jeweilige Meisterschaft verbunden. Und dies mache die Medaillen besonders wertvoll.

Dank an Trainer und Eltern

Mit dieser Ehrung werde das persönliche Engagement und die sportliche Leistung gewürdigt, so Bürgermeister Herdner weiter. Dabei seien es verschiedene Faktoren, die hier zusammen spielen. Manche der Medaillen wurden im Einzel-Wettkampf errungen, andere wiederum in der Mannschaft. Einen wesentlichen Anteil haben auch immer die Betreuer und Trainer an den entsprechenden Erfolgen, denen damit auch ein Dank gebühre. Und nicht vergessen dürfe man bei den jungen Sportlern die Unterstützung durch die Eltern. Es sei also immer ein Gesamt-Kontext, der solche Erfolge ermöglicht.

Erfolgreiches sportliches Zentrum

Der Vorsitzende des Sportverbandes der Stadt Furtwangen, Stadtrat Norbert Staudt, freute sich, dass diese Ehrung wieder im Skiinternat Furtwangen (SKIF) stattfinden konnte. Dies sei ein erfolgreiches sportliches Zentrum, wo der Grundstein für manche Karriere gelegt werde. Dies werde auch deutlich an der großen Zahl von SKIF-Sportlern, die wieder mit der Sportlerplakette ausgezeichnet werden können. Aber auch das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule sei jedes Mal mit Mannschaften aus den Wettkämpfen Jugend trainiert für Olympia in ganz verschiedenen Sportarten vertreten.

Und besonders wichtig sei es, dass auch die Bregtalschule immer wieder solche sportliche Erfolge feiern könne. Wertvoll sei dabei die Tatsache, dass beim Beachvolleyball die Schüler der Bregtalschule gemeinsam mit Schülern des Otto-Hahn-Gymnasiums an den Start gehen. Sport überwinde Barrieren, betonte Staudt und sprach auch von einem besonderen Sportsgeist.

Einsatz in Wimbledon

Furtwangen könne stolz sein auf seine Sportler. Als Beispiel nannte Norbert Staudt auch Dominik Koepfer, der zum Zeitpunkt der Ehrung beim Tennisturnier in Wimbledon sein zweites Spiel bestritt. Ulrich Hättich stellte anschließend die erfolgreichen Sportler vor, während Bürgermeister Josef Herdner und Norbert Staudt die Medaillen und Urkunden überreichten.