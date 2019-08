von Brigitte Frank-Gauckler

„Wanderung vom Grundtal nach Gütenbach und durch das Hübschental zurück“ hat Dieter Meyer seine neue und reich bebilderte Broschüre betitelt. Wieder einmal war der jahrzehntelange Wanderwart des Turnvereins mit Interesse, Notizblock und Kamera unterwegs. Im Grund- wie Hübschental stellt er die daran gelegenen Gehöfte vor, die Broschüre soll Appetit machen auf die zehn Kilometer lange Wanderung.

Vorderwälder und Fotovoltaik

Erster Hof im Grundtal ist der Ettenberghof, ein Bio-Hof mit Vorderwälder-Zucht, die Familie Hermann gewinnt auch Strom aus Windkraft und Fotovoltaik. Das Grundtal schlängelt sich weiter hinunter nach Gütenbach am Obergrundhof, der eine Mühle hatte, vorbei zum Untergrundhof im Stil eines Schwarzwälder Heidenhauses aus dem Jahr 1609, worin Familie Nopper wohnt.

Hähnchen und Tangokurse

Noch älter ist das Grundhäusle, in dem es bis 1968 eine Gastwirtschaft gab, in der Bärenbier ausgeschenkt wurde. Die Wirtsleute Ketterer boten in den elf Fremdenzimmern viel Komfort mit fließend kaltem und warmem Wasser. Hähnchen mit Pommes gab es ebenso wie Tangokurse für die Hausgäste. Nach einem kleinen Rundgang durch Gütenbach mit Einkehr im Dorfcafe geht es wieder zurück über das Hübschental. Gleich steht dort markant die Sägemühle, deren Rad vom Hintertalbach angetrieben wird, und ein beliebtes Motiv für Fotografen bietet.

Kunst und Käse

Neun Hofstätten beschreibt Meyer im Hübschental. Im Haus Scherzinger spielte und spielt Kunst eine große Rolle – ob Musik oder Malerei – und heute ist der Hof Sitz der Firma Artwood von Jochen Scherzinger. Weiter geht es zum Unterleimgrubenhof mit der Bio-Käserei und der Landschaftspflege mit Messer und Gabel, wobei 17 Milchkühe das Rohmaterial liefern.

Bank und Buche

Das Fischer-Hisle ist ein stattliches Nebengebäude des Oberleimgrubenhofs und war ehemals Heimat von Pfarrer Josef Fischer, dem Ortschronisten von Gütenbach. Schlusspunkt der Wanderung ist der Winkel, hier stoßen die Gemarkungen Furtwangen, Gütenbach und Neukirch zusammen, eine Bank unter der prächtigen Buche lädt zum Verschnaufen ein.

Sprüche und Bilder

Auch diese Broschüre ist reich bebildert, aufgelockert durch Sprüche, Gedichte und beeindruckende Vergleiche der Hofstätten früher und heute und auch mal im Verlauf der Jahreszeiten. Seit Herbst vergangenen Jahres hat Meyer daran gearbeitet, hatte viel Material, teilweise stellten Familien ihre Fotoalben zur Verfügung. Meyer ist ein Sammler und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch ältere Broschüren übers Brennersloch, Brend-Martinskapelle, Hexenloch und Mühlen in Furtwangen und Schönenbach sind in kleiner Stückzahl wieder bei Dieter Meyer zu haben. Das aktuelle Werk zählt mehr als 100 Seiten, ist deshalb gebunden, und kein klassischer Wanderführer zum in die Tasche stecken, eher ein Bildband zum Stöbern zuhause, um sich dann zur Wanderung aufzumachen.