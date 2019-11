Drei Furtwanger Künstler zeigen ihre Werke im Rahmen einer Winterausstellung im Museum Gasthaus „Arche“. In diesem Jahr nimmt die „Arche“ damit wieder ihren Jahreszeiten–Turnus auf und präsentiert Werke heimischer Künstler. 2018/19 stand die Firmengeschichte von S. Siedle Söhne im Rampenlicht – zu Recht, wie es sich zeigte, da es Horst Siedle kurz vor seinem Tod noch vergönnt war, die Ausstellung in aller Ausführlichkeit zu betrachten.

Zwei Jubilare werden gefeiert

2019/20 gilt es nun, zwei Jubilare zu feiern, die bei aller Ähnlichkeit in der angewandten Technik doch unter den Aspekten „Abbild und Imagination“ zu betrachten sind.

Landschaftsaquarelle und imaginäre Porträts von großen Komponisten: Fritz Böhler. | Bild: Geschichts- und Heimatverein

Fritz Böhler: Er wurde 1930 im Schwarzwald geboren, ist als Fallebengel und späterer Lehrer an der Gerwig-Schule in Furtwangen wohlbekannt. Böhler entwickelte sich autodidaktisch und in Malkursen zum Landschafter mit stimmungsvollen Aquarellen, die seine Liebe zu Bergen und Wäldern bezeugen.

Doch darüber hinaus inspirierte ihn klassische Musik immer mehr, so dass er mit seinen imaginären Porträts den großen Komponisten Bach, Mozart, Beethoven und Schubert huldigte.

Hanswilli Pörschmann: Zum 85. Geburtstag widmet das Museum zudem dem gebürtigen Furtwanger Hanswilli Pörschmann – ebenfalls Fallebengel und Ingenieur in Furtwanger Firmen – einen Ausstellungsraum für seine Landschaften, Porträts und Zeichnungen.

Rolf Wehrle präsentiert originelle Fotografien. | Bild: Geschichts- und Heimatverein

Mit ihrer höchst sensiblen Technik und Detailtreue verraten seine Werke die Schulung durch den legendären Lehrer Jakob Rommel.

Rolf Wehrle: Schließlich fordern im dritten Raum großformatige Fotografien von Rolf Wehrle, dem echten Wälder von der Rabenhöhe und langjährigen Mathematik- und Werklehrer am Otto-Hahn-Gymnasium, die Imagination der Betrachter heraus. Zu sehen sind „ganz und gar originelle und verblüffende Abbildungen aus dem Alltagsleben“, so die Vorschau.

Am Sonntag, 10. November, wird die Ausstellung in Gegenwart der Künstler um 14 Uhr eröffnet. Interessierte Besucher sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.