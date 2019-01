von Stefan Heimpel

Ein vielseitiges Programm galt es im vergangenen Jahr wieder für den Musikverein Schönenbach zu bewältigen. Bei den Wahlen wurde der Vorstand weitgehend bestätigt. Allerdings machte Vorsitzender Alexander Kemmerle deutlich, dass er ein letztes Mal für ein Jahr den Vorsitz übernimmt.

Nur noch ein Jahr im Amt

Er wurde in geheimer Wahl einstimmig bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Michael Hug, Schriftführerin Svenja Pahling, Protokollführerin Andrea Dold und Kassierer Andreas Weißer. Nach vielen Jahren in diesem Amt kandidierte die Vertreterin der aktiven Musiker im Vorstand, Michaela Buchholz, nicht wieder, hier wurde Stefan Armbruster neu gewählt. Er hatte zuvor in der Jugendversammlung sein Amt als Vorsitzender der Bläserjugend abgegeben.

Stefan Armbruster | Bild: Stefan Heimpel

Neue Kontakte knüpfen

Dirigent Timo Hieske bezeichnete das abgelaufene Jahr als „ein ruhiges musikalisches Jahr“. Sein Wunsch ist es, neue Kontakte zu knüpfen, um wieder einmal an anderen Orten aufzutreten. Nicht ganz zufrieden war er mit dem Probenbesuch von 74 Prozent. Er wünsche sich mindestens 80 Prozent. Daher gab es auch bei den Probenbesuchern nur wenig Auszeichnungen. Alexander Kemmerle war der einzige Musiker mit 100 Prozent. Er erhielt einen Furtwanger City-Gutschein.

Fasnet ein Erfolg

Protokollführerin Andrea Dorer gab ein Überblick über die Aktivitäten. Eine wichtige Rolle spielt jedes Jahr die Fasnet. Auch an den Umzügen in Vöhrenbach und Furtwangen nahm der Musikverein teil. Auch der vom Verein selbst veranstaltete bunte Abend im Gasthaus "Löwen" war wieder ein voller Erfolg. Dazu kommen kirchliche Auftritte wie an Ostern oder in Furtwangen bei der Konfirmation.

Zahlreiche Auftritte

Ein wichtiges Ereignis, auch für den Schönenbacher Musikverein, war das Jubiläum der Stadtkapelle. Hierfür wurden im Vorfeld spezielle Marschproben veranstaltet. Darüber hinaus war der Musikverein bei Kurkonzerten zu hören, bei der Sportwoche der Sportfreunde, am Volkstrauertag und beim erfolgreichen Jahreskonzert. Darüber hinaus veranstaltete man wieder das Spausik-Fest und einen Probentag.

Spausik-Fest füllt die Kasse

Erlebnisreich waren offensichtlich auch die Skifahrt ins Montafon und eine Bergtour in der Schweiz. Aktuell besteht der Musikverein aus 45 Aktiven, in der Bläserjugend musizieren 13 Musiker. Zwei Zöglinge sind in Ausbildung. Eine ausgesprochen positive Entwicklung nahm die Kasse des Musikvereins, wie Kassierer Andreas Weißer berichtete. Wichtige Einnahmequellen sind das Spausik-Fest und die Bewirtung in der Sporthalle beim Nachtumzug.

Musiker immer zur Stelle

Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Kern überbrachte Grüße von Bürgermeister und Gemeinderat. Er lobte den Musikverein für seinen Einsatz: „Wenn man den Verein braucht, ist er da!“ Vorsitzender Alexander Kemmerle dankte allen für die Unterstützung bei den verschiedenen Aktivitäten und besonders Dirigent Timo Hieske für dessen Engagement. Ortsvorsteher Hansjörg Hall sagte, das gute Kassenergebnis sei nur möglich, weil die Mitglieder viel Leistung erbrächten. Der Musikverein vertrete den Ort nach außen sehr erfolgreich, hob er hervor.