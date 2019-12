von Stefan Heimpel

Unverändert beliebt ist der Senioren-Nachmittag für Schönenbach und Linach. Zahlreiche Senioren waren auch jetzt wieder der Einladung gefolgt und im Gasthaus „Löwen“ zusammengekommen.

Ausblick aufs 800-Jahr-Jubiläum 2021

Zu Gast war auch Bürgermeister Josef Herdner, der einige wesentliche Punkte der Entwicklung in Schönenbach und Linach ansprach. Für Schönenbach ist dies ganz besonders das Jubiläum zum 800-jährigen Bestehen im Jahr 2021. Aber auch die Planungen für ein neues Baugebiet stellte er vor. Ein Ereignis für Schönenbach wird 2020 das große Zeltlager der Jugendfeuerwehren sein. Nicht zuletzt spielt das Breitband eine wichtige Rolle ebenso wie in Linach. In Linach wartet man zudem auf das neue Feuerwehrfahrzeug.

Premiere für den Schönenbacher Ortsvorsteher

Für den Schönenbacher Ortsvorsteher Ralph Wehrle war dieser Nachmittag eine Premiere, nachdem er im Sommer dieses Amt übernommen hatte. Im Blick auf das Jubiläum von Schönenbach machte er deutlich, dass man gezielt noch einmal auf die Senioren zukommen wolle, um Informationen für die Dorfchronik zu sammeln.

Seniorennachmittag vom Ortschaftsrat organisiert

Darüber hinaus betonte er, dass dieser Seniorennachmittag vom Ortschaftsrat jeweils selbst organisiert und über die Verfügungsmittel finanziert werde. Bereits in den 1960er Jahren hatte der Schönenbacher Bürgermeister Ketterer diese Veranstaltung ins Leben gerufen, auch damals schon gemeinsam mit den Senioren aus Linach, da die beiden Gemeinden eng miteinander verbunden sind, dokumentiert vor allem auch durch die gemeinsame Seelsorge.

Enge Verbindung von Schönenbach und Linach

Und so wurde dieser Altennachmittag dann auch in die Eingemeindungsverträge sowohl von Linach wie von Schönenbach übernommen. So werden die Senioren aus Schönenbach und Linach durch Stadt und Ortschaftsrat zuerst zu Kaffee und Kuchen und anschließend noch zu einem deftigen Vesper eingeladen.

Ebenso ist es eine Tradition, dass die Schönenbacher und Linacher Vereine im Wechsel sich hier für die Unterhaltung der Senioren engagieren. In diesem Jahr war der Musikverein Schönenbach an der Reihe. Hier war es für Dirigent Timo Hieske sein vorletzter Auftritt mit dem Musikverein Schönenbach, nachdem er nun die Leitung der Furtwanger Stadtkapelle übernimmt. Am Tag nach dem Seniorennachmittag dirigierte er die Schönenbacher Musiker allerdings noch einmal bei einem Doppelkonzert.