von Stefan Heimpel

Die Festhalle, zugleich Sporthalle der Friedrichschule, wurde am Abend des Neujahrstages zum Klassenzimmer: Die StadtkapelleFurtwangen hatte zum Neujahrskonzert 2019 unter dem Motto "Schule" eingeladen.

Vorsitzender Volker Schwer erinnerte dabei im Rahmen der Begrüßung daran, dass das Neujahrskonzert der Stadtkapelle inzwischen seit 70 Jahren, erstmals am erste Januar 1949, in der Festhalle stattfindet.

Auftakt mit der Jugendkapelle

Den Auftakt des Konzertes bildete traditionell der Auftritt der Jugendkapelle unter der Leitung von Bernhard Weißer. Ansagerin Stefanie Weiß berichtete, dass die Jugendkapelle aktuell über 33 junge Musiker verfüge, für drei von ihnen sei dies das erste Neujahrskonzert.

Stadtkapellen-Musiker helfen mit

Unterstützt wird die Jugendkapelle dabei immer wieder auch durch aktive Musiker aus der Stadtkapelle. Gerade auch für Dirigent Bernhard Weißer sei diese Aufgabe eine Herausforderung, so Stefanie Weiß. Die fortgeschrittenen Musiker verließen die Jugendkapelle, um in der Stadtkapelle mitzuspielen. Immer wieder müssten dann neue Nachwuchsmusiker an das Spiel im Orchester herangeführt werden.

Anspruchsvolles Programm mit Bravour bewältigt

Bei dem anspruchsvollen Programm der Jugendkapelle war von diesen Herausforderungen aber nichts zu spüren. Mit Bravour meisterten die jungen Musiker ihre Konzertstücke, die mit dem Trompeten-Solo „Cheerleader“ begann.

Die Jugendkapelle – hier die Trompeter – meistert ihr anspruchsvolles Programm mit Bravour. | Bild: Heimpel

Es folgte ein kleines Potpourri der Gruppe Pur und der klassische Filmhit „Moon River“ aus „Frühstück bei Tiffany’s“. Bei diesem Oscar-prämierten Werk sorgte auch die Solistin Katja Schirmaier mit dem Saxophon für viel Applaus.

"Music" verlangt Musikern alles ab

Musikalischer Höhepunkt war zum Abschluss der Titel „Music“ von John Miles, das den jungen Musikern noch einmal alles abverlangte. Natürlich durften auch die Nachwuchs-Musiker nicht ohne Zugabe, den Marsch „Line up“, von der Bühne gehen.

In ihrer Rolle als Schüler stürmen die Musiker – wie hier vorneweg Klarinettist Martin Moser – zum Teil mit Schulranzen ausstaffiert in die Festhalle. | Bild: Heimpel

Hauptteil startet mit witzigem Video

Und dann ging es los mit der Schule. Zuerst gab es ein Video vom Treiben der Schüler (die von Stadtkapellen-Musikern dargestellt wurden) auf dem Schulhof, bis sie von Oberlehrer Ulf Schuster ins Klassenzimmer gerufen wurden. Die Musiker stürmten dann mit der Pausenklingel in ihr Klassenzimmer – also die Festhalle – und waren dabei zum Teil auch noch mit alten Schulranzen ausgestattet.

Sieben Schulstunden mit sieben Werken

Humorvoll mit viel Schul-Nostalgie moderiert von Stefanie Weiß und Volker Schwer folgten dann sieben Schulstunden. Und zu jedem dieser Unterrichtsfächer gab es das passende Musikstück.

Das begann dann mit dem Biologieunterricht und mit der Evolution, dazu das Musikstück „Evolutions“ von Alfred Reed. Im folgenden Sportunterricht erklang dann „Olympica“, eine Komposition von Jan van der Roost zur Winter-Olympiade 1998 in Japan, von der übrigens auch der Furtwanger Skispringer Martin Schmitt mit einer Silbermedaille zurückkehrte.

Weiter ging es mit dem Religionsunterricht und einer musikalischen Schilderung des Kampfes von David gegen Goliath und im Musikunterricht mit der Geschichte des Jazz.

Erdkunde als krönender Abschluss

Selbst englische Grammatik erhielten die Zuhörer in der Festhalle noch verpasst mit den Modalverben im Englisch-Unterricht: „Shall we dance“. Und im Physik-Unterricht ging es schließlich um die Erdbeschleunigung mit dem Titel „Defying Gravity – Der Schwerkraft trotzen“ von Steven Reinecke.

Den krönenden Abschluss bildete im Erdkunde-Unterricht der „Meridian“ von Ola Gjeilo. Allerdings hatte, wie Volker Schwer erläuterte, dieses Stück im Vorfeld der Kapelle noch großes Kopfzerbrechen bereitet.

Sabine Pander springt kurzfristig ein

Die aktive Musikerin Nicole Quendt sollte eigentlich den dominanten Klavier-Part übernehmen, fiel aber dann kurz vor dem Konzert durch eine Handverletzung aus.

Kurzfristig erklärte sich Lehrerin Sabine Pander von der Furtwanger Jugendmusikschule bereit, diesen Part zu übernehmen. Gemeinsam mit der Kapelle sorgte sie dann für einen gelungenen schwungvollen und sehr rhythmischen Schlusspunkt.

Nach viel Applaus gab die Kapelle dann mit ihrem Dirigenten Ulf Schuster aber auch noch zwei schwungvolle Zugaben mit den Märschen „Regimentskinder“ und dem Radetzkymarsch.