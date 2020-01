„Frieden! Im Libanon und weltweit“ ist das Motto der diesjährigen Sternsinger. Auch in Rohrbach engagierten sich vierzehn Kinder für die Wohltätigkeitsaktion der Pfarrgemeinschaft. Am Donnerstag gingen die Sternsinger in Rohrbach wieder von Haus zu Haus, brachten den Segen für das neue Jahr und baten um Spenden für Kinder in Not.

In vier Gruppen unterwegs

Es sind übrigens immer die Ministranten mit ihren Geschwistern und Freunden, die diese Aktion in Rohrbach durchführen. Dieses Jahr waren die vierzehn Kinder und Jugendlichen in vier Gruppen unterwegs.

Die diesjährigen Sternsinger der Pfarrgemeinde sind Marc Fehrenbach, Torben Wehrle, Fabian Heitzmann, Rika Kienzler und Sarah Fehrenbach, sowie Kaja Dinger, Kevin Wehrle, Laurin Linhard, Miriam Wehrle und Kim Dinger; ferner Anne Brenner, Alida Müller, Pia Kienzler und Max Kienzler.

Ministranten dringend gesucht

Aus aktuellem Anlass macht die Pfarrgemeinde auch Werbung für die Ministranten, denn sie benötigen dringend Unterstützung. Bei Interesse sind alle Kinder und Jugendlichen willkommen. Weitere Auskünfte gibt es bei Cornelia Fehrenbach als Kontaktperson, und zwar unter der Telefonnummer 07723/91 41 84.