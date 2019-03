von Stefan Heimpel

Bei der Nominierungsveranstaltung der CDU Furtwangen wurde auch eine Liste für die Wahl des Ortschaftsrates in Rohrbach aufgestellt. Fünf Kandidaten bewerben sich hier um einen der insgesamt sechs Sitze im Ortschaftsrat. Voraussichtlich wird auch noch eine zweite Liste in Rohrbach an den Start gehen.

Das sind die Bewerber:

Auf der Wahlliste der CDU für die Wahl des Ortschaftsrates in Rohrbach sind nominiert (in der Reihenfolge ihrer Platzierung auf der Liste): 1. Georg Kaiser, 52 Jahre, Inhaber einer Heizungsfirma; seine Themen sind Windkraft, Rohrbacher Interessen auch in Furtwangen zu vertreten, die Breitbandversorgung, nachdem in Rohrbach die Deutsche Telekom auch ISDN abschalte. 2. Roman Kern, 33 Jahre, Mechatroniker; er legt seine Schwerpunkte auf die Vereine und die Landwirtschaft. 3. Heinrich Ketterer, 61 Jahre, Stahlbetonbauer; er hat die Unterstützung für Rohrbach in allen Belangen im Blick. 4. Kai Stäudinger, 27 Jahre, Lastwagen-Mechatroniker; seine Themen sind Internet und Breitband sowie die Feuerwehr. 5. Manuel Willmann, 38 Jahre, Zimmermann; er ist seit fünf Jahren im Ortschaftsrat Rohrbach. Die Vereine in Rohrbach und die Rohrbacher Infrastruktur liegen ihm am Herzen.

Platzierung in alphabetischer Reihenfolge

Unter der Leitung von Tanja Hall wurde dann die Nominierung durchgeführt. Auch in Rohrbach einigte man sich auf die Platzierung in alphabetischer Reihenfolge auf der Liste. Der Fraktionssprecher der CDU im Gemeinderat, Thomas Riesle, nutzte die Gelegenheit, die Ortschaftsräte in spe zur intensiven Zusammenarbeit einzuladen, um die gemeinsamen Interessen umsetzen zu können.

Ortsvorsteher Karl Wehrle tritt nicht mehr an

Die Versammlung war auch Anlass für einen Dank an Ortsvorsteher Karl Wehrle für sein Engagement. Er stellt sich nicht wieder zur Wahl. Von den bisherigen Ortschaftsräten in Rohrbach kandidiert auf der Liste der CDU lediglich Manuel Willmann wieder, der bereits seit fünf Jahren dem Ortschaftsrat angehört.

Bestand des Kindergartens sichern

Bei der Vorstellung der Kandidaten und ihrer Ziele wurde aus dem Reihen des Publikums als wesentliches Thema für Rohrbach der Bestand des Kindergartens genannt. Dem stimmten die Kandidaten durchweg zu.

Dabei ist durch die inzwischen große Zahl der Kinder der Bestand des Kindergartens aktuell nicht gefährdet. Ortsvorsteher Wehrle führte aus, dass im Zusammenhang mit dem Umbau des Dorfgemeinschaftshauses auch der Kindergarten eine Modernisierung und damit Aufwertung erfahren werde.

Wehrle als "großer Kommunalpolitiker"

Das Wirken von Ortsvorsteher Karl Wehrle wurde gewürdigt, der nach 20 Jahren als Ortsvorsteher und nach 30 Jahren im Ortschaftsrat nicht wieder antritt. Tanja Hall bezeichnete ihn als „großen Kommunalpolitiker“, dem gerade Rohrbach viel zu verdanken habe.

Gerade das Dorfgemeinschaftshaus, das nun doch noch verwirklicht werden kann, sei ein deutlicher Verdienst von Wehrle, der bei diesem Thema nie aufgegeben habe.

Überall Spuren von Wehrles Wirken

Thomas Riesle ergänzte, Karl Wehrle sei ein Macher gewesen, der seine Wünsche auch im Gemeinderat immer wieder sehr deutlich vorgebracht habe. Dabei habe er aber auch immer die Haushaltssituation der Stadt im Blick gehabt und hier manchmal deutlich zurückgesteckt.

Die Spuren des Wirkens von Wehrle sehe man überall im Ortskern mit dem Dorfplatz, genauso im neuen Baugebiet am Reibschenberg und natürlich nun auch wieder beim Dorfgemeinschaftshaus.