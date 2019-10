von pf

Der Modelleisenbahnclub Oberes Bregtal (Mecob) unter der Arbeitsgemeinschaft-Leitung von Robert Hönl und Joachim Sohn bietet Grundschülern der Friedrichschule Furtwangen schon seit vielen Jahren einen Workshop für Modellbahnbau an.

Sehr erfolgreiche Kooperation

Diese sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Mecob und der Friedrichschule spricht Schulkinder an, die sich für die Welt des Modellbahnbaus interessieren. Entgegen der vorherrschenden Meinung, dass Kinder und Jugendliche sich nur noch in der Computer- und virtuellen Spielwelt bewegen, stellen die Verantwortlichen des Mecob immer wieder fest, dass Modelleisenbahnen an Faszination nichts verloren haben.

Anlage noch im Aufbau

So hat sich auch in diesem Jahr wieder eine stattliche Anzahl von Schulkindern der Friedrichschule zu dieser Modellbahn-Schüler-AG angemeldet. Zunächst wurden ihnen die Modellbahn-Clubräume des Mecob und die dortigen Modellbahnen gezeigt und vorgeführt. Die große H0-Anlage–Maßstab 1:87 befindet sich zwar nach wie vor im Neuaufbau, ist aber gerade auch deshalb bestes Anschauungs-Beispiel für den Bau einer Modellbahnanlage.

Schüler stellen zahlreiche Fragen

Der Modellbahnclub Oberes Bregtal verfügt auch über eine große Spur-1–Modellbahn. Modellbahnbahn-Profis sprechen hier auch von der Königsspur, wo zum Beispiel eine große Schlepptender-Dampflok immerhin fast zehn Kilogramm auf die Waage bringt. Natürlich durften die Kinder unter Anleitung die großen Dampf–, E- und Dieselloks auch mal selbst von Bahnhof zu Bahnhof steuern. Auch zahlreiche und interessante Fragen sowohl aus dem Modelleisenbahnbereich, als auch aus der großen Eisenbahnwelt wurden von den Mecob-Mitgliedern Joachim Sohn und Peter Fehrenbach gerne beantwortet.

Projektarbeit über ein ganzes Schuljahr hinweg

Die Schulkinder werden an den verschiedenen Projekten das Schuljahr über arbeiten. Die verantwortlichen Lehrer der Friedrichschule, allen voran Felix Scharte, und auch der Modellbahnverein selbst sind sich sicher, dass nach Abschluss dieses Projektjahres wieder tolle Modellbahn-Module und Arbeiten zu sehen sein werden.