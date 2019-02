von sk

Bereits im Jahr 2008 und 2013 haben Fünftklässler am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) eine Bearbeitung von Mozarts berühmtester Oper aufgeführt: „Die Zauberflöte“. Für das diesjährige Kindermusical wurde die Textvorlage von Emanuel Schikaneder nochmals komplett umgearbeitet, sodass nun eine schuleigene Fassung entstanden ist.

Dabei wurden Mozarts Melodien weitgehend unverändert, aber gekürzt übernommen. Beim Theatertext wurde der besondere Charme des Kindertheaters betont, und frauenfeindliche sowie rassistische Passagen der Originalfassung von 1791 wurden umgeschrieben.

Die zwei Aufführungen in nahezu identischer Besetzung sind am Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Februar, jeweils um 18.30 Uhr in der OHG-Aula zu sehen.

Auf der Bühne agieren 43 Schüler der Klassen 5a und 5b und ein Instrumentalensemble mit sieben Lehrern und Oberstufenschülern. Zahlreiche Schüler der Mittelstufe helfen hinter den Kulissen, und die Eltern übernehmen die Bewirtung zugunsten der Klassenkassen. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr. Eine neu installierte Verstärkeranlage gewährleistet gute Verständlichkeit auf allen Sitzplätzen, betonen die Veranstalter.

Musiklehrerin Claudia Winker ist es als Chorleiterin ein Anliegen, das musikalische Potenzial, das in jeder Schulklasse steckt, zur Entfaltung zu bringen: Alle Kinder singen in der Regel gerne im Chor und können nun nach wenigen Monaten Training schon viele originale Mozart-Melodien mit unverfälschten Kinderstimmen mitsingen.

Tonarten werden angepasst

Zahlreiche Kinder wollten aber auch gerne solistische Aufgaben übernehmen und können einzelne Passagen der Mozart-Arien bewältigen, wenn diese gekürzt in einer passenden Tonart vorgetragen werden.

Bei der Bearbeitung der Vorlage verfolgte Musiklehrer Hartmut Janke das Ziel, für ausnahmslos alle 43 Kinder der Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums eine eigene Rolle zu kreieren. So gibt es nicht nur drei Damen, sondern drei mal drei Damen, die als zickige Gehilfinnen der Königin der Nacht Gehässigkeit und Eifersucht versprühen.

Aus Knaben werden Girls

Aus den drei Knaben wurden drei mal drei „Happy Girls“, nicht zuletzt, weil am Gymnasium der Jungenanteil wieder einmal bei nur ungefähr 20 Prozent liegt und die wenigen Jungen bereits als Sarastro, Tamino und als Wachen agieren müssen. Die Darsteller der Hauptrollen wachsen – ganz im Sinne der Kernaussage des Stückes – im Verlaufe der Handlung quasi über sich selbst hinaus, da im zweiten Akt jeweils das etwas größere Kind die doppelt besetzte Rolle übernimmt.

Durch schlichte farbenfrohe Gewänder wird die zeitlose Gültigkeit der märchenhaften Handlung hervorgehoben: Der „Mondkreis“ der rachsüchtigen Königin der Nacht steht unversöhnlich dem „Sonnenkreis“ des friedliebenden Königs Sarastro gegenüber. Die handelnden Menschen erscheinen zu Beginn als Getriebene des Weltgeschehens und sind herausgefordert, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Die Bühne wird zur Schule des Lebens.

Die Bühnenbilder wurden im BK-Unterricht unter der Anleitung der Lehrkraft Nadine Weiß von den Kindern selbst hergestellt. Ausgewählte Arbeiten werden bei den Aufführungen auf eine Leinwand projiziert, weitere Bilder sind auf Stellwänden zu sehen.

Eine Bearbeitung der Ouvertüre im Hip-Hop–Stil ist auf YouTube verfügbar. (OHG-Homepage oder „YouTube – Hartmut Janke – Papageno und die Zauberflöte – Ouvertüre“).

Im Stundenplan verankert

Seit der Pocahontas-Aufführung von 1997 wird am OHG jedes Jahr ein Kinder- oder Jugendmusical aufgeführt. Bei der Einführung des G8 im Jahr 2004 wurde diese Furtwanger Tradition in Klasse 5 mit einer Wochenstunde fest im Stundenplan verankert, da sich das Kollegium entschied, hierfür eine der sogenannten „Poolstunden“ zu verwenden.

Die öffentlichen Kindermusical-Aufführungen verlangen von allen Jungen und Mädchen gleichermaßen Mut, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Nicht zuletzt sind immer auch die Eltern mit großem Engagement dabei, und alle erleben zusammen mit den helfenden Schülern der höheren Klassen die Schulgemeinschaft als einen prägenden Faktor der eigenen Entwicklung.