von Bernward Janzing

Furtwangen – Für das Juni-Wetter in Furtwangen kann ein Rekord an Sonnenstunden und für die Temperaturen gemeldet werden. Überschritten wurden diese nur im Jahr 2003, als von einem Jahrhundertsommer die Rede war. Die Niederschläge blieben in den vergangenen Wochen unterdurchschnittlich, die Sonneneinstrahlung lag auf einem Rekordniveau.

Die Mitteltemperatur betrug im Juni an der Wetterstation auf dem Kussenhof 16,7 Grad. Damit war der zurückliegende Monat um 3,9 Grad zu warm. Nur einmal in der 40-jährigen Geschichte der Furtwanger Wetterstation war der Juni noch wärmer gewesen, nämlich 2003 mit 19,7 Grad im Mittel.

Am 26. Juni 31,5 Grad Celsius

Der wärmste Tag im bisherigen Sommer 2019 war der 26. Juni, der an der Wetterstation 31,5 Grad erreichte. Einen wärmeren Junitag hatte es zuletzt 2003 mit 32,5 Grad gegeben, der absolute Rekord für Juni liegt in Furtwangen weiterhin bei 33 Grad im Jahr 2002.

Auch in anderen Temperaturstatistiken liegt lediglich das Jahr 2003 noch vor 2019. So gab es in den vergangenen Wochen drei Tage mit 30 Grad – offiziell als Hitzetage bezeichnet. Im Juni 2003 waren es sogar fünf. Es gab in diesem Jahr 13 Tage mit 25 Grad (Sommertage genannt). Lediglich im Juni 2003 gab es mehr, damals waren es 22.

Die Nacht zum 27. Juni war mit einem Tiefstwert von 17,5 Grad eine der wärmsten Juninächteseit der Wetteraufzeichnung am Kussenhof überhaupt. Hier stammt der Rekord übrigens aus dem Jahr 2017, als in einer Nacht die Temperatur nicht unter 20 Grad fiel. Es war das erste Mal gewesen in den gesamten Furtwanger Aufzeichnungen, dass eine Juninacht so mild war.

Warme Nächte nehmen deutlich zu

In der Statistik der vergangenen 40 Jahre zeigt sich übrigens, dass die Zunahme warmer Nächte deutlicher erkennbar ist, als eine Zunahme mittäglicher Spitzentemperaturen. Dass die Junitemperatur in diesem Jahr in der Gesamtbilanz nicht noch höher lag, resultiert aus ein paar kühlen Tagen in der zweiten Woche. Am 9. Juni wurde es in den frühen Morgenstunden immerhin bis 4,5 Grad kühl. Das war der Tiefstwert des Monats.

19 Prozent weniger Regen

Die Niederschläge blieben mit 111 Litern pro Quadratmeter um 19 Prozent unter dem langjährigen Junidurchschnitt der vergangenen 40 Jahre. Mit knapp 47 Litern pro Quadratmeter war der 16. Juni der bisher regenreichste Tag des Jahres. Mitunter war die Regenintensität enorm: Am späten Abend des 15. Juni prasselten für einige Minuten solche Regenmengen auf Furtwangen nieder, die sich auf 85 Liter summiert hätten, sofern sie eine ganze Stunde angehalten hätten.

Sonne strahlt wie noch nie

Rekordhöhen erreichte die Sonneneinstrahlung. In der Monatssumme fielen 191 Kilowattstunden je Quadratmeter auf Furtwangen ein. Damit übertraf der Juni sogar den bisherigen Junihöchstwert von 2003, der bei 188 Kilowattstunden gelegen hatte. Unter allen Monaten hält der Juli 2006 mit 194 Kilowattstunden bisher den Sonnen-Rekord.

Der höchste Tageswert wurde im Juni mit 8,91 Kilowattstunden am 29. registriert. Dieser Wert erreichte fast das theoretische Maximum, das ein Tag um die Zeit des Sonnenhöchststandes erreichen kann. Den Höchstwert der sogenannten Globalstrahlung hält nach wie vor der 20. Juni 1988 mit 9,05 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Die Marke von acht Kilowattstunden wurde im zurückliegenden Juni an immerhin zehn Tagen überschritten.

Halbzeitbilanz: Mild und sonnig

In der Jahresbilanz stellt sich 2019 zur Halbzeit vor allem nach diesem Juni als mild, etwas zu trocken und recht sonnig dar. Die Mitteltemperatur im ersten Halbjahr lag ein Grad über Normal, wobei der Januar und der Mai den Wert nach unten zogen.

Die Niederschläge liegen mit 96 Prozent des Erwartungswertes nur knapp unter dem Soll. Dies ergibt sich aus dem feuchten Januar und vor allem dem feuchten März, sowie einem immerhin mittelmäßigen Mai. Bei starker Hitze können aber selbst mittelmäßige Regenmengen die erhebliche Trockenheit in der Natur nicht ausgleichen. Die Sonneneinstrahlung liegt in den ersten sechs Monaten 2019 in der Summe um rund sieben Prozent im Plus.