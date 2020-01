In der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule wird am Dienstag, 4. Februar, und Mittwoch, 5. Februar, ein Kindermusical aufgeführt. Jeweils um 18 Uhr werden die Klassen 5a und 5b des Otto-Hahn-Gymnasiums „Das wilde Pack“ von Robert Neumann und Boris Pfeiffer präsentieren.

Eintritt ist frei

Die Gäste sind bei freiem Eintritt eingeladen, sich von den jüngsten Gymnasiasten in die Welt der Zootiere mit viel Musik entführen zu lassen. Es bewirten die Eltern der Akteure. Mittel- und Oberstufenschüler wirken als Techniker, Musiker und Souffleusen mit. Die Gesamtleitung haben die Lehrkräfte Corinna Weißer (Theater-Regie) und Claudia Winker (Musik).

Wolf soll als Pelzmantel enden

Die Protagonisten des Stücks sind der junge Wolf Hamlet und sein bester Freund, der Gorilla Barnabas, die zusammen ihr ganzes bisheriges Leben hinter Gitterstäben im Zoogehege verbracht haben. Eines Morgens steht der Zoodirektor Müller vor Hamlets Käfig und kündigt an, aus seinem Pelz einen Mantel zu machen – als Geburtstagsgeschenk für seine Tochter Constanze.

Spannend und humorvoll

Barnabas kann seinem verzweifelten Freund zur Flucht verhelfen und rät ihm, nach einer Bande von Tieren zu suchen, die in der Stadt lebt und jedes Tier freundlich aufnehmen soll: Das wilde Pack. Doch kann Hamlet außerhalb der Zoomauern in der feindlichen, für Menschen gemachten Welt überhaupt überleben? Gelingt es ihm, in der chaotischen, gefährlichen Stadt das wilde Pack aufzuspüren? Und wird die wilde Bande aus Kolibri, Stinktier, Pavian, Pantherdame, Chamäleon und Riesenanakonda dem Wolf Hamlet wirklich helfen? Vor dem Hintergrund einer spannenden, actionreichen und humorvollen Geschichte erzählt das Musical von Feindschaft und Freundschaft, von Vertrauen und Mut und davon, in einer Gemeinschaft zu leben.