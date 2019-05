von Siegfried Kouba

Gut besucht war das Frühjahrskonzert des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschulzweig in der Aula. Bei einem bunten Gemisch zum Lenz waren mehr die jüngeren Schüler mit Klavier, Gesang, über Schulband bis zu den Bläserklassen, im Einsatz. Lehrerin Lena Winterhalder und ihre Kollegin Claudia Winker, die musikalische Gesamtleiterin war, begrüßten die Gäste bei bester Atmosphäre mit Neulingen und alten Hasen, denn beteiligt waren Schüler, Lehrer und sogar Leiter Andreas Goldschmidt. Für Technik war gesorgt, durchs Programm führten Kami und Erza.

Selbst mit Gitarre bewaffnet, führt Harmut Janke dieses Ensemble, das Rossini- und Beatles-Titel interpretiert. | Bild: Kouba

Die Inklusionsband „Rowling Bowling“ stieg mit großer Begeisterung ein und stellte fest, dass Spielen und Singen happy macht. Mit „Dreams“ gaben Jacqueline und Kami ein pianistisches Stelldichein und Maja erwies sich als sichere Sängerin bei „Set fire to the rain“, begleitet am Klavier durch Janine.

Claudia Winker führte vom Flügel aus mit kräftigem Anschlag den Chor der 5b, um „Vois sur ton chemin“ zu präsentieren – ein weiser Gruß an alle Mitschüler. Sie hat sich das Klavierspiel selbst beigebracht: Azra, die Mozarts „Türkischen Marsch“ interpretierte. Einen großen Chor bot die 5Rb auf, um mit Gitarre (R. Langenbach), Drumset (A. Goldschmidt) und Sax (H. Bausch) den OHG-Schulsong darzubieten. Gut kam auch „Faded“ an.

„River flows“ bot danach Sarah, und gefühlvoll sang Ida „Märchen schreibt die Zeit“, begleitet von Claudia Winker. Mit dunkler Stimme fiel Illayda bei „I see fire“ auf, unkompliziert gelang „Zombie“, und mit viel Actiontanz wurde „Treat you better“ geboten.

Was ist „da capo“? Das war die Frage von Lehrer Hartmut Janke, als Rossinis „Barbiere“ erklang, dem „Hey Jude“ der Beatles folgte, bei dem das Publikum kräftig mitmachte.

Der zweite Teil galt den Bläserklassen fünf und sechs. Munter wurden unter Leitung von Lena Winterhalder „Skip to you“, „Aura Lee“, „O Susanna“ und „Old Mc Donald had a band“ wiedergegeben. Unter Dirigent Hans Bausch erklangen „Carneval von Venedig“, „La Cucaracha“ und „Drums of Corona“. Besonders effektvoll war schließlich die Haydn-Sinfonie mit donnernden Paukenschlägen.

Der Abend wurde gerundet durch die Musikklassen 9Ra und 9Rb. Da gab es den Beatles-Song „All my loving“ und „Livin‘ on an prayer“ der Rockband Bon Jovi. In eisige Gefilde führte schließlich „Let it go“, Erinnerungen an Elsa und den Disney-Film „Die Eiskönigin – völlig unverfroren“. Für den gelungenen Abend dankte schließlich Andreas Goldschmidt mit Rosen und Süßigkeiten für alle Akteure.