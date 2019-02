von Stefan Heimpel

Das Aufstellen des Narrenbaums war auch in diesem Jahr wieder der Auftakt für die verschiedenen Fasnet-Veranstaltungen in Furtwangen, die am Aschermittwoch mit dem Fällen des Narrenbaums auch wieder ihr Ende finden – natürlich abgesehen vom traditionellen Hirschmontag.

Viel Arbeit bedeutet es für die Narrenbaumsetzer, den riesigen Baum aufzustellen. | Bild: Stefan Heimpel

Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen waren sehr viele Zuschauer auf den Furtwanger Marktplatz gekommen, als die Narrenzunft nach ihrem Zug durch die Stadt auf dem Marktplatz eintraf. Vorneweg kamen die Narrenbaumsetzer mit ihrem riesigen Narrenbaum, der mit 27 Metern eine rekordverdächtige Länge hatte. Begleitet wurde der Zug auch wieder von zwei Musikkapellen, der Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Martin Moser und dem Musikverein Katzensteig als „Höllebruat“ unter der Leitung von Monika Mai. Beide Kapellen sorgten auch auf dem Marktplatz während der langwierigen Arbeit der Narrenbaumsetzer immer wieder für Unterhaltung der Zuschauer.

Grandiose Kulisse

Zunftmeister Dirk Friese bezeichnete sowohl das herrliche Wetter als auch die große Zuschauerkulisse als „grandios“. Bei dem großen Baum mit einer Länge von 27 Metern war es auch eine große Schar von Narrenbaumsetzern mit ihrem Leiter Antonio Giantomasi, die unter der Regie von Franz Pfaff den Baum aufrichteten.

Bürgermeister Josef Herdner ist im Rathaus nicht sicher, selbst über die Leiter steigen die Hexen ins Rathaus ein. | Bild: Stefan Heimpel

Gleichzeitig machten sich die Narren auf ins Rathaus, um Bürgermeister Josef Herdner zu verhaften. Dieser hatte sich zu diesem Anlass ein ganz besonderes Häs besorgt: Es bestand aus einer Hose der Spättle, dem Kittel der Fuhrkigili und der Maske der Hexen. Zunftmeister Dirk Friese schlug ihm allerdings später vor, sich im kommenden Jahr zur früher in Furtwangen vertretenen Figur des Strohbären zu verkleiden und damit eine weitere Einzelfigur der Fasnet zu bilden.

In einem Laufstall wird Bürgermeister Josef Herdner mit dem Rathausschlüssel dem Zunftmeister vorgeführt. Er trägt ein Kombi-Häs von Hexen, Spättle und Fuhrkigili. | Bild: Stefan Heimpel

Nachdem die Narren den Bürgermeister im Rathaus geholt hatten, fuhren sie ihn in einem Laufstall zur Tribüne der Zunftführung, wo er seinen Rathausschlüssel abliefern musste. Nach der erfolgreichen Machtübernahme verlasen Zunftmeister Dirk Friese und seine Stellvertreterin Dagmar Ganter die offizielle Proklamation der neuen Regierung im Rathaus. Sie nahmen verschiedene aktuelle Ereignisse in der Stadt aufs Korn. Das erste Thema war gleich mit mehreren Paragrafen die tragische Entwicklung des „Ochsen“ vom seit Jahrhunderten geschätzten Hotel über Jahre mit „verschiedenen eigenartigen Wirtsleuten“ und „verschwundenem Inventar“ bis zur wunderbaren Wiederauferstehung mit „Wirt Bene“, bei dem auch die Narren an der Fasnet wieder willkommen sind.

Auch Musik gehört zur Fasnet: Der Musikverein Katzensteig spielt in Furtwangen als "Höllebruat" unter der Leitung von Monika Mai. | Bild: Stefan Heimpel

Ein weiteres Thema waren die Kolping-Panzerknacker, die das Pfarrhaus von einem nicht mehr benötigten Tresor befreiten und mit ihrer Aktion sogar die Küche von Pfarrhaushälterin Ingeborg Kreiselmaier retteten. Unterschätzt wurde von der Zunft offensichtlich auch der Durst der Furtwanger Stadtkapelle, denn der große Bier-Vorrat für Hin- und Rückfahrt zum Auftritt in Brüssel war schon bald aufgebraucht, sodass man in der großen Not sich das dringend benötigte Fürstenberg-Bier kistenweise über Amazon-Prime nach Brüssel liefern ließ, das dummerweise allerdings erst nach der Rückfahrt der Musiker dort eintraf.

Begleitet wird der Zug zum Ausrufen von den verschiedenen Gruppierungen der Zunft. Hier die Alte Jungfere, die in diesem Jahr ihren 35. Geburtstag feiern. | Bild: Stefan Heimpel

Weiter ging es mit den Rucksäcken der Familie Herdner, die nach der Rückkehr in Triberg im Zug zu einem unbekannten Ziel weiterfuhren. Und schließlich klärten sie die Zuhörer auf, dass Bürgermeister Herdner mit seinem Video von Anfang Februar in Facebook seine Karriere nach dem Bürgermeisteramt als Schauspieler bei den Fallers beim SWR plane.

Die Stadtkapelle Furtwangen begleiteteden Umzug und sorgt dann auch für musikalische Unterhaltung beim Aufstellen des Narrenbaums. | Bild: Stefan Heimpel

Schließlich gab Zunftmeister Friese noch das weitere närrische Programm in Furtwangen an, das mit dem Hexenball in der Festhalle am selben Abend weiterging.