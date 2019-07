von SH

Zur Visitation war Dekan Josef Fischer vom katholischen Dekanat Schwarzwald-Baar Villingen mit Dekanatsreferentin Dorothea Hofmann in die Seelsorgeeinheit Bregtal gekommen. In eineinhalb Tagen verschaffte sich die Dekanatsleitung einen Einblick in die Arbeit der Pfarrgemeinden in Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach.

Nach Gesprächen, vor allem mit den Pfarrgemeinderäten, wurden im Rahmen der Visitation Themen erarbeitet, die in Erklärungen und Empfehlungen mündeten. Zum Abschluss stellten Dekan Fischer und Dekanatsreferentin Hofmann im Pfarrzentrum Krone in Vöhrenbach die Ergebnisse interessierten Gemeindemitgliedern vor.

„Es hilft leider nicht, in die Vergangenheit zu schauen“, sagt Dekan Fischer. | Bild: Heimpel

Ganz wesentlich für die zukünftige Entwicklung ist die Neuordnung der Seelsorgeeinheiten, die bis 2030 realisiert werden soll. Dann gibt es in der ganzen Diözese nur noch 40 Pfarreien. Jede wird voraussichtlich mit etwa vier Priestern besetzt sein.

Großpfarreien etwa in den Grenzen der früheren Dekanate

Im Schwarzwald-Baar-Kreis werde es zwei Pfarreien geben, die in etwa den früheren Dekanaten Villingen und Donaueschingen entsprächen – so der neueste Stand. Noch ist nicht entschieden, zu welcher der beiden neuen Großpfarreien die Gemeinden des oberen Bregtals dazugehören werden.

Einbindung in eine künftige Pfarrei Donaueschingen noch offen

Eigentlich würde das Bregtal künftig zur Pfarrei Donaueschingen gehören. Doch wenn die Pfarrei Donaueschingen weiter Richtung Hegau ausgedehnt werde, werde man wohl zur Pfarrei Villingen gehören. Auch verwaltungstechnische Fragen müssen noch gelöst werden. In der Folge dieser Neuordnung werde auch der nächste Pfarrgemeinderat, der 2020 gewählt werden soll, der letzte in der bisherigen Form sein. Auch aktuell gebe es einiges zu tun, so sei zum Beispiel die Stelle eines Pastoralreferenten in der Seelsorgeeinheit noch nicht besetzt.

Im Rahmen der Visitation gab es einen gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin, den Dekan Josef Fischer mit Pfarrer Paul Demmelmair und Pfarrer Martin Schäuble feierte. Die musikalische Gestaltung hatten der Chorisma-Chor Furtwangen und der Kirchenchor Vöhrenbach unter Leitung von Isabella Heimpel übernommen.

Die anstehenden Aufgaben gezielt anpacken

In seiner Predigt bezog sich Dekan Fischer auf die Aussagen im Evangelium „Lass die Toten ihre Toten begraben“ und „Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes“. Denn es gelte, gezielt die anstehenden Aufgaben, die keinen Aufschub dulden, anzupacken, um das Reich Gottes zu verwirklichen. Die Pläne zu den Neuordnungen der Seelsorgeeinheiten seien zwar umstritten, aber notwendig. „Es hilft leider nicht, in die Vergangenheit zu schauen“, sagte Dekan Fischer.

„Die Umsetzung liegt bei Ihnen“

Bei der Vorstellung der Ergebnisse hatte er die verschiedenen Themen angesprochen. Dies alles werde noch einmal zusammengefasst und mit entsprechenden Empfehlungen an die Seelsorgeeinheit gegeben. „Dies sind keine Vorschriften, die Umsetzung liegt bei Ihnen allen“, erläuterte er.

Gleichzeitig lobte Fischer die Aktivitäten in der Seelsorgeeinheit. Pfarrer Demmelmair dankte dem Dekan für die Gespräche, das Ganze sei sehr anstrengend gewesen. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es im Pfarrzentrum Krone einen kleinen Empfang. Das Krone-Team hatte wieder wie in Vöhrenbach üblich für ein reichhaltiges Buffet gesorgt.

Pfarrer Lutz Bauer überbringt beim Empfang zum Abschluss der Visitation die Grüße der evangelischen Kirche Bregtal und hebt dabei das gute Miteinander hervor. | Bild: Heimpel

Grüße von der evanglischen Kirche

Hier überbrachte unter anderem Pfarrer Lutz Bauer von der evangelischen Kirche Bregtal seine Grüße. Im Lauf der Jahre sei sehr viel Vertrauen zwischen den beiden Konfessionen gewachsen: „Wir sitzen in einem ähnlichen Boot.“ Als Beispiele nannte er die ökumenischen Schulgottesdienste oder die Predigt des katholischen Pfarrers am Buß- und Bettag, was noch auf Pfarrer Josef Beha zurückgehe. Auch sonst gebe es viele Beispiele bis zur Möglichkeit, dass die evangelische Kirchengemeinde ihre Konfirmation in der Pfarrkirche St. Cyriak durchführen könne.

Ortsvorsteher und Gemeinderat Peter Hummel überbrachte Grüße von Bürgermeister Strumberger. Sein Dank galt all denen, die sich Sorgen machen, wie es der Kirche weitergehen könne.