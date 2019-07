von Stefan Heimpel

45 Schüler aus den drei Zweigen des beruflichen Gymnasiums an der Furtwanger Robert-Gerwig-Schule konnten in einem festlichen Abiball in der Vöhrenbacher Festhalle endgültig aus der Schule entlassen werden.

Zu Beginn des Balles zogen die Schüler feierlich in die Festhalle ein. Sie wurden den Gästen in der vollbesetzten Halle einzeln vorgestellt. Nachdem alle Abiturienten auf der Bühne versammelt waren, erhielten sie von ihren Klassenlehrern die Abschlusszeugnisse. Darüber hinaus wurden Preis und Lob für besondere Leistungen vergeben, wobei hier Laura Waldvogel mit insgesamt sechs Preisen klarer Spitzenreiter war.

Schulleiter Klaus Ender bezeichnete das Abitur als ein wichtiges Etappenziel: Jetzt haben die Schüler die allgemeine Hochschulreife erreicht, und alle Wege stehen ihnen offen – Studium, Ausbildung, Auslandsaufenthalt oder Freiwilligendienst.

Umbruch durch Digitalisierung

Doch müsse ihnen auch klar sein, dass man heute nicht mehr langfristig planen könne, nicht zuletzt durch die Digitalisierung befinde sich alles im Umbruch. Niemand wisse, wie es in zehn oder gar 30 Jahren aussehe.

Von besonderer Bedeutung sei aber auch das persönliche gesellschaftliche Engagement, sei es im Blick auf die Freiheit des Individuums oder auch beim wichtigen Thema des Klimawandels. Ender gab ihnen fünf Empfehlungen mit, um sich gut orientieren zu können: Zuerst einmal sollten sie sich überall genau informieren.

Kritische Haltung gefordert

Ebenso wichtig sei eine kritische Haltung. Gefordert sei darüber hinaus das persönliche Engagement, denn nur Schimpfen bringe keine Veränderungen. Beteiligen sollte man sich am politisch-gesellschaftlichen Diskurs und schließlich sein Handeln unter ethischen Gesichtspunkten betrachten. Es gelte, gemeinsam das Leben und die Zukunft zu gestalten.

Hohe Messlatten

Besonders beglückwünschte er die Preisträger, denn für einen solchen Preis seien die Messlatten sehr hoch gesteckt. Neben diesen Auszeichnungen gab es ein Lob für gute Leistungen in der Abschlussklasse für Maximilian Buckel, Anja Logermann, Saskia Sauter, Robin Schätzle, Tom Schondelmaier, Nick Hemer, Mikail Morreale, Michael Moser und Melissa Weißer.

Alle Türen stehen offen

Bei der Verleihung der Preise der Hochschule Furtwangen regte Professor Robert Hönl an, dass die Schüler auch ganz gezielt die weitere Ausbildung an der großen wichtigen Furtwanger Hochschule in Betracht ziehen sollten. Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne gratulierte im Namen der Stadt den Absolventen, die 13 Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet haben. Ihnen stünden nun alle Türen offen.

Nach dem gemeinsamen Abendessen folgte dann noch ein buntes, unterhaltsames Programm auf der Bühne.

An der Robert-Gerwig-Schule haben folgende Schüler ihr Abitur bestanden:

Gestaltungs- und Medientechnik: Maximilian Buckel, Laurin Budnik, Meline Dielmann, Luca Faller, Signe Glauninger, Yannick Imhof, Lasse Jäger, Anja Logemann, Saskia Sauter, Haylee Schäfer, Robin Schätzle, Sven Schirmaier, Tom Schondelmaier, Franziska Schyle, Kim Weber, Selina Marina Wehrle, Nadine Wehrle, Anna Weis und Julian Michael Zähringer.

Technik und Management: Lorenz Efinger, Alessandro Fagone. Nick Hemer, Christian Krasmann, Furkan Kumsal, Mikail Morreale, Michael Moser, Nigel Rudow, Johannes Wehrle, Christof Wernet und Kevin Wunderle.

Wirtschaftsgymnasium: Mert Kubilay Altikat, Mareike Braun, Sabrina Braun, Berat Caglar, Nadine Dilger, Florian Hollstein, Julian Ketterer, Alina Nagel, Jana Pfaff, Steven Schober, Madeleine Sester, Laura Waldvogel, Melissa Weißer, Thitiphong Welalang und Alexa Wisser.

Für besondere Leistungen gibt es eine ganze Reihe von Preisen. Unser Bild zeigt (von links) Robert Hönl von der Hochschule Furtwangen, Robin Schätzle, Christof Wernet, Laura Waldvogel, Michael Moser, Tom Schondelmaier und Schulleiter Klaus Ender. | Bild: Stefan Heimpel